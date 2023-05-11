Дорога "утекла" вместе с талыми водами в Жетысу: прокуратура начала расследование

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Прокуратура Жетысуской области выявила нарушения при строительстве автомобильной дороги в Кербулакском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Фото: Kazpravda.kz

7 марта в Кербулакском районе из-за смыва талых вод частично разрушилась и стала непригодной автомобильная дорога по направлению к станции Малайсары. А прокурорская проверка выявила грубые нарушения закона при ремонте на этом участке.

«Изначально эти работы незаконно проведены под видом текущего ремонта, что позволило государственному органу провести госзакупки без проектно-сметной документации и проведения экспертизы. Это в свою очередь исключает контроль со стороны технического и авторского надзора. В результате не была рассчитана пропускная способность водоотведения и не обеспечено качество проведенных работ», – пояснили в надзорном органе региона.

В действиях должностных лиц госорганов усмотрели признаки уголовного правонарушения, нанесшего особо крупный ущерб казне. 3 апреля специальные прокуроры начали досудебное расследование за злоупотребление должностными полномочиями по пункту 3 части 4 уголовной статьи 361.

 

#Жетысуская область #нарушения #строительство #прокуратура #дороги #хищения

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