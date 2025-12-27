Когда берешь в руки книгу, то вольно или невольно возникает вопрос: а стоит ли тратить время на ее прочтение? Может, имеет смысл просто пролистать, просмотреть содержание?

Лично я, снимая какую-нибудь книгу с магазинной полки, в первую очередь обращаю внимание на следующие компоненты: название, автор, аннотация, содержание, предисловие. Если все перечисленное меня заинтриговывает, то наугад открываю книгу в нескольких местах и быстро пробегаю глазами текст. Обычно этого вполне хватает, чтобы составить о ней представление. Кстати, примерно так же преподносится информация о повестях и рассказах на соответствующих интернет-ресурсах.

Если вы, уважаемый читатель, дошли до этого места, значит, и вам будет интересно мое краткое повествование об одной знаменательной книге, которая попала ко мне недавно.

Итак, название книги – «Тернистый путь к знанию» (Астана, издание университета «Туран-Астана», 2024). Это явная аллюзия на известное латинское изречение Per aspera ad astra! («Через тернии – к звездам!»), что, на мой взгляд, должно привлечь внимание не только тех, кто сам прошел подобный – сложный и извилистый путь, но и тех, кто только стоит в его начале.

Автор – Алиев Урак Жолмурзаевич. Профессор университета, доктор экономических наук, педагог-наставник… Имя в научных кругах бывшего СССР и стран СНГ, связанных с политичес­кой (теоретической) экономией, философией, наукой, методологией, дос­таточно известное. Кроме того, Урак Жолмурзаевич хорошо знаком казах­станской аудитории, читающей статьи в печатных СМИ, своей бескомпромиссной позицией по ключевым вопросам развития общества, истории, культуры, цивилизации, науки и образования. Его публикации в центральных изданиях страны никогда не остаются незамеченными.

Все вышеперечисленное говорит одновременно и о том, что, скорее всего, имя автора, к сожалению, не очень известно современной молодежи, ну хотя бы потому, что большая часть публикаций Урака Жолмурзаевича представляет собой так называемые лонгриды, требующие определенной подготовки и соответствующего уровня образования. Поэтому хочу обратить особое внимание: книга «Тернистый путь к знанию» – о его творческом пути, она написана живым языком и, на мой взгляд, должна заинтересовать в первую очередь молодых людей, и особенно – сельскую молодежь. Перефразируя классика, скажу: «Юноше, обдумывающему житье, решающему, делать бы жизнь с кого, скажу, не задумываясь – делай ее с Урака Алиева».

«Тернистый путь к знанию» – захватывающая история болезненного аульного мальчика трудного послевоенного времени, ставшего одним из ведущих и авторитетных ученых в стране и за ее пределами.

Оглавление книги весьма своеобразно, я бы даже сказал – психологично, и может служить иллюстрацией к известному научному тезису о том, что любой онтогенез (индивидуальное развитие человека) есть свернутый филогенез (историческое развитие человеческого сообщества). По одним только названиям глав можно проследить эволюцию человека от просто Homo Sapiens (человека разумного) к уникальному Homo MetaEpistemus Sapiens (человеку разумному сверхзнания). Посудите сами: «Неосознанный поиск себя в мире знаний», «Полуосознанный поиск себя в мире знаний», «Осознанный поиск себя в мире знаний», «Поиск себя в мире знаний через призму кандидатской и докторской эпопей», «Поиск себя в мире метаэпистемы», «Дополнительная самохарактеристика становящегося эпистемолога», «Некоторые альтернативные мысли автора», «Некоторые пестрые мысли от автора». Поистине завораживающие и притягивающие своим магнетизмом и неординарнос­тью названия глав! Невольно хочется быстрее окунуться вместе с автором книги в его мир создания себя как уникального человека знания.

Импонирует и то, что автор вынес в начало книги простые слова благодарности всем, кто помогал ему, мотивировал и поддерживал в течение его довольно сложной жизни. И это, несомненно, характеризует его как человека, который, несмотря на очевидные успехи в научной деятельности, в первую очередь ценит отношение людей к себе, между собой, их способность сочувствовать, сопереживать. Вспоминая тех, кого встретил в своей жизни, он обращает внимание не только на их должности и звания, но в большей степени на их доброту, душевность, отзывчивость, бескорыстие. Прочитайте, как он описывает своих коллег, какие слова находит для их характеристики!

Не зря говорится, что красота в глазах смотрящего. Лучшие человеческие качества тех, с кем сводила судьба автора книги, несомненно, имеют источником жизненное кредо и его самого. При этом понятно, что встречались ему не только ангелы, и путь его к вершинам знания не был усыпан розами. Остается лишь радостно удивляться его целе­устремленности, упорству, настойчивости и даже где-то упрямству.

Это очень честная и местами до болезненности откровенная история о том, как с рождения болезненный мальчик из далекого аула, практически не знавший русского языка – доминирующего в образовании и науке того периода, – путем неимоверных усилий, постоянной работы над собой стал его носителем, владея при этом и всем богатством родного, казахского.

Используя авторскую метафору, можно сказать, что это еще один рецепт приготовления сладкого лимонада из самых разнообразных кислых лимонов, а сам автор – Урак Жолмурзаевич – может служить ролевой моделью для многих тысяч детей из сельских районов, которые, родившись вдали от благ цивилизации, винят свое окружение, не видя перспективы ни для личной жизни, ни для какого бы то ни было развития, ни для хоть какой-нибудь карьеры.

Эта книга – своего рода success story, рассказывающая о том, как комплексующий из-за своего роста, акцента, незнания математики ученик самой что ни на есть обыкновенной семилетней школы и выпускник обычного сельскохозяйственного техникума сам создавал для себя социальные лифты и вырос из техника-механика в ученого-мыслителя, формирующего современную картину мира. Сегодня ведущие научно-образовательные учреждения стран СНГ почитают за честь пригласить его на свои интеллектуальные форумы.

Прочитайте книгу – и сами увидите, что все написанное выше – всего лишь скромное и краткое изложение богатой на интересные события и неожиданные повороты яркой биографии Человека, Ученого, Мыслителя.

«В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменис­тым тропам», – писал Карл Маркс. Кто хоть раз пробовал идти по такому пути, знает, что неизбежно приходится разгребать всякие завалы и отбрасывать встречающиеся камни – как без этого?

И как тут не вспомнить, что автор «Тернистого пути к знанию» – человек науки и образования, видимо, достигнув определенных высот мудрости к своему восьмидесятилетию, решил поддержать другого мудреца Екклесиаста, сказавшего: «Время разбрасывать камни, и время собирать камни». И если Урак Алиев в свое время и разбрасывал «камни», что неизбежно, то теперь, по истечении многих лет, он решил по-настоящему «собрать камни» и подвести некоторые итоги всей своей творческой жизни.

Уверен, что эти «камни», как и «камни» будущего, задуманного автором пятитомника его избранных трудов, гармонично лягут в еще один этаж величественного здания Науки, а если шире ‒ храма Знания как такового! А мы все, читатели этой книги, пойдем вместе с автором по дороге, ведущей к этому храму, и обязательно придем к нему – а иначе зачем вообще идти, если не стремиться к постижению Его Величества Знания!

В добрый путь, читатель!