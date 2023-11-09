Дорогой творческих успехов

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Илья Пащенко

Государственный театр драмы и комедии им. Азербайжана Мамбетова отметил пятилетие со дня своего основания.

Фото акимата г. Астана

Праздничные мероприятия открыла конференция «Наследие Азербайжана Мамбетова». В своем выступлении художест­венный руководитель театра, заслуженный деятель РК Турсынбек Кабатов подробно рассказал о его истории.

Открывшись в 2018 году под названием Nomad City Hall, впоследствии он получил имя выдаю­щегося казахского режиссера и статус государственного театра. В новом названии, по словам Турсынбека Кабатова, есть особый смысл, ведь преж­де репертуары казахстанских театров не могли похвастаться большим количест­вом произведений, органично сочетавших в себе элементы комедии и драмы. Именно на таких постановках и специализируется театр им. Азербайжана Мамбетова.

Особое внимание участников конференции привлекла готовящаяся премьера постановки «Ақан сері», основанной на одно­именном романе Сакена Жунусова. По словам Турсынбека Кабатова, эта постановка достойно дополнит нынешний репертуар театра, который насчитывает 22 спектакля. Среди них «Боранды бекет», «Театр 180º», «Келіндер көтерілісі», «Арыстан патша», «Детектив Кристофер», «Сараң».

Главный режиссер театра Уланмырза Карыпбаев особо отметил заслуги артистов, чей вклад в развитие отечественной культуры удостоен многих наград. Так, исполнительское мастерство труппы принесло спектак­лю «Чарли Чаплин» Гран-при международного фестиваля «Сәлем» и номинацию «Лучший актерский ансамбль» фестиваля «М.@rt.контакт».

Следующим мероприятием, посвященным юбилейной дате театра, стало открытие фотогалереи актеров. Ее особенность заключается в том, что каждое фото представляет собой голо­грамму, поэтому изображение в кадре будет меняться всякий раз, стоит зрителю взглянуть на него под другим углом. В торжест­венной церемонии открытия галереи приняла участие вдова Азербайжана Мамбетова – Корлан Ихсанкызы.

Завершил торжества праздничный спектакль-концерт «Нам пять лет» с участием юмористической труппы театра. Перед его началом с поздравительной речью к артистам обратился заместитель акима Астаны Есет Байкен.

– В масштабах времени пять лет – это миг. Но достижения театрального коллектива за это короткое время огромны. Театр завоевывает призовые места на многих республиканских и международных фестивалях, демонст­рируя театральное искусство не только Астаны, но и страны. Отметим, что наш спектакль «Боранды бекет» выиграл специальный приз «Умай» в прошлом году, войдя в пятерку лучших из 400 премьер страны, – сказал он.

Отмечая заслуги артистов, Есет Байкен вручил им благодарственные письма от акима Астаны Жениса Касымбека. Кроме того, Гульмира Жакилина и Асель Шакиржанова были удос­тоены звания и медали «Зас­луженный деятель культуры тюркского мира» международной организации ТЮРКСОЙ, а Баглан Имангазинов отмечен международной премией имени народного артиста Кыргызстана Марата Алышбаева.

Комедийные сцены праздничного спектакля, вызвавшие бурный восторг зрителей, стали достойным воплощением тех творческих успехов и удач, путем которых театр им. Азербайжана Мамбетова уверенно идет вперед.

#Астана #юбилей #театр #драма #пятилетие

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