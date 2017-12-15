​Дорогу проложим к святыням

Как отметил депутат Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев, в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» приоритетное значение отводится формированию национальной идентичности, в том числе и путем реализации проекта «Сакральная география Казахстана».

– Этот проект имеет большое значение для нашей страны. На основе изучения достопримечательностей, сакральных мест, культуры и обычаев мы сможем создать уникальные имиджевые продукты, которые сделают Казахстан привлекательным как для внутреннего, так и международного туризма, – отметил Маулен Ашимбаев.

По словам вице-министра культуры и спорта Актоты Раим­куловой, в целях сохранения национально-культурной идентичности, развития историчес­кого сознания народа, популяризации казахской культуры утверждена подпрограмма «Рухани казына», в которую вошли проекты «Туған жер», «Сакральная география Казахстана» и «Современная казахская культура в глобальном мире».

– Кроме этого, для повышения туристской привлекательности Казахстана прорабатывается воп­рос строительства визит-центров государственных историко-культурных музеев-заповедников «Улытау», «Отрар» и «Танбалы», а также ведутся работы по соз­данию трех республиканских музеев-заповедников: «Бозок», «Ботай», «Сарайшык», – сказала она.

В настоящее время большая этнокультурная экспедиция собрала информацию о более чем 600 сакральных мест Казахстана, из которых более 100 – общенационального значения. Они разделены на 5 блоков: особо почитаемые памятники природного наследия, архитектурные памятники и крупные средневековые городские цент­ры, религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения, сакральные места, связанные с историческими личностями, а также сакральные места, связанные с историческими и политическими событиями.

– После утверждения перечня сакральных мест Казахстана мы планируем внести изменения в законодательство для уточнения их статуса, – говорит руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы.

Уже разработана виртуальная карта каждого объекта. Началась работа по созданию специальных видеороликов и энциклопедии сакральных мест.

На мероприятии было подчерк­нуто, что республиканский совет «Мирас» совместно с партией «Нур Отан» будет и в дальнейшем держать под контролем реализацию всех проектов в рамках программной статьи Президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общест­венного сознания».