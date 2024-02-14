Дорожный долгострой

Выступая на расширенном заседании Правительства, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил проблемы в строительстве автострад, заявив, что ремонт дорог республиканского значения Атырау – Астрахань, Актобе – Кандыагаш, Талдыкорган – Усть-Каменогорск неоправданно затянулся на срок, превышающий пятилетку.

При этом Глава государства дал поручение завершить их строительство до конца текущего года. К реализации таких проектов нужно привлекать собственные предприятия, оснащенные соответствующей техникой, отметил Президент.

Автомобильная трасса Атырау – Астрахань – одна из трех автомагистралей республиканского значения. Протяженность модернизируемого участка дороги составляет 277 км. В советское время здесь ежедневно проезжало около 3 тыс. автомобилей. В последние годы, по расчетам экспертов, транспортный поток возрос и превышает 4 тыс. машин в день.

Водители из республик Средней Азии через Атырау направляются в Астраханскую область, а далее – в Краснодарский, Ставропольский края и Волгоградскую область. Тяжелые грузы со всего мира идут по этой дороге на крупные месторождения, такие как Тенгиз и Кашаган.

В текущем году планируется завершить модернизацию, если не возникнет проблем, из-за которых реконструкция важной для Казахстана автомагистрали может вновь затянуться. На сегодня большая часть работ здесь уже выполнена: 252 км открыто для движения, осталось осилить еще 25 км.

Однако есть нюансы с поставкой стройматериалов. Оказывается, для перевозки, скажем, щебня железнодорожным транс­портом не хватает полувагонов. По мнению руководителя Атырауского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Болатбека Айтбаева, к сожалению, инфраструктура Западной железной дороги является недостаточной.

– Представляете, сколько в сутки поездов проходит? И наш состав с щебнем обязан их пропустить. Один состав идет от семи до десяти суток, а нам необходимо 50 тысяч полувагонов, – говорит Болатбек Айтбаев. – В прошлом году мы ставили в план 21,5 тысячи полувагонов с материалами, но смогли получить лишь 18, и только поэтому 25 километров остались незавершенными по нижнему слою покрытия. Чем сейчас занимаемся? Опять изыскиваем средства, это тоже немаловажный вопрос, организовываем совместно с «Қазақстан темір жолы» состав, для того чтобы привезти инертные материалы. Другого рода проблема была во время пандемии, из-за которой возникали сложности с мобилизацией персонала и дорожно-эксплуатационной техники. Кроме того, в ходе осуществления проекта выявили ошибку при проектировании проектным институтом ТОО «Жаңа жол».

В дорожной одежде по проекту был предусмотрен слой с добавлением грунта, добытого на местных карьерах, однако оказалось, что он не соответствует предъявляемым требованиям из-за значительного содержания гипса. Автор проекта за допущенные просчеты был привлечен к ответственности. А уполномоченным органам пришлось заниматься изменениями в контракте.

В целом стоимость реконструкции автодороги составляет 87,4 млрд тенге. С 2019 по 2021 год проведена реконструкция первого этапа протяженностью 60 км от границы с Российской Федерацией до поселка Ганюшкино. На работы было затрачено 22 млрд тенге. С 2020-го начата реализация второго этапа протяженностью 217 км (65,4 млрд тенге), финансируемого за счет займа ЕБРР.

В середине прошлого года в Атырау побывал министр транспорта Марат Карабаев (в то время – министр индустрии и инфраструктурного развития), чтобы проинспектировать ход строительства автодороги Атырау – Астрахань. Он также отметил проблемные моменты дорожной реконструкции.

– До конца 2023 года будет обеспечено безопасное движение на 277 километрах дороги – уложен первый слой асфальта. Полное завершение строительства планируется на следующий год. Состояние этой дороги волнует жителей не только Атырауской области. Компании-подрядчики подняли ряд проблем, в том числе касающихся предоставления вагонов и выделения дополнительных средств на перевозку необходимых дорожно-строительных материалов. На сегодняшний день в Казахстане имеется более 4,9 тысячи вагонов, и в будущем мы увеличим их число... Подрядные компании должны продолжать начатую работу, – сказал тогда Марат Карабаев.