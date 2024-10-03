Суицидальный Telegram-канал заблокировали в Алматы
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О принятых мерах по блокировке Telegram-канала с депрессивным контентом рассказали в городской прокуратуре, сообщает Kazpravda.kz
В ходе проверки было выявлено, что 67 подписчиков чата получали от администратора ролевые команды суицидальной направленности. 23 сентября 2024 года судом удовлетворен иск прокурора Алмалинского района о блокировке деструктивного чата.
Решение суда незамедлительно направлено на исполнение в МКИ
«Прокуратура Алматы напоминает родителям о важности ответственного подхода к использованию интернета, в случае обнаружения подозрительного контента следует обратиться в правоохранительные органы», – подытожили в надзорном органе.