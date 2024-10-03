Суицидальный Telegram-канал заблокировали в Алматы

О принятых мерах по блокировке Telegram-канала с депрессивным контентом рассказали в городской прокуратуре, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ходе проверки было выявлено, что 67 подписчиков чата получали от администратора ролевые команды суицидальной направленности. 23 сентября 2024 года судом удовлетворен иск прокурора Алмалинского района о блокировке деструктивного чата.

Решение суда незамедлительно направлено на исполнение в МКИ