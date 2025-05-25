В приложениях для навигации казахстанцам доступна возможность прокладывать пешие маршруты с учетом потребностей лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в инклюзивности городской среды, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтруда РК

Это может облегчить передвижение людям, которым важно понимать наличие крутых спусков и подъемов, лестниц и пандусов – не только лицам, передвигающимся в инвалидном кресле, но и тем, кто гуляет с ребенком в коляске, передвигается с багажом и т.д.

Чтобы алгоритмы построения пешеходного маршрута учитывали наличие адаптации объектов городской инфраструктуры в приложениях для навигации, таких как 2gis, GoogleMaps, Yandex карты и др., необходимо включить опцию «Избегать лестниц», либо «Без лестниц, с лифтами» – это повысит удобство передвижения.

Для некоторых приложений данные о возможных маршрутах собирались при помощи привлеченных субподрядных работников. А для тестирования функционала в картах от Yandex Qazaqstan привлекли участников общественного фонда «ITeachMe». Теперь в приложении отмечены более чем 4,5 тыс. лестниц с пандусами в Астане и Алматы, которые учитываются при построении пеших маршрутов.

В этом же приложении есть данные о доступности объектов городской инфраструктуры. Для этого в карточках организаций предусмотрен раздел «Особенности», который содержит информацию о наличии пандуса, кнопки вызова персонала, лифта и др.