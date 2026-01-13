Эти вопросы имеют принципиальное значение и для развития медицинского туризма. Иностранные пациенты при выборе страны ориентируются не только на квалификацию врачей и стои­мость услуг, но и на понятные правила, современную инфраструктуру, цифровые сервисы и уровень доверия к системе здравоохранения. Наведение порядка в вопросах финансирования, учета и регулирования частной медицины напрямую влияет на международную конкурентоспособность Казахстана в сфере медицинских услуг.

Отдельного внимания заслуживает позитивная оценка Президентом роста медицинского туризма в Астане. Системную работу в этом направлении ведет Центр развития туризма «Astana Tourism», который выступает связующим звеном между клиниками, туроператорами и медагентами, занимается меж­дународным продвижением столицы как дестинации медтуризма, организацией инфотуров, участием в профильных выставках и формированием единого имиджа города. Сегодня в Казах­стан приезжают пациенты не только из соседних стран, но и из Европы и США – прежде всего за диагностикой, кардио­хирургией, нейрохирургией, репродуктивной медициной и комплексными чекапами.

Вместе с тем дальнейшее развитие медицинского туризма сдерживается рядом системных проблем. Среди ключевых – отсутствие отдельного закона о медтуризме, который закреплял бы основные понятия, участников рынка и механизмы их взаи­модействия. Не урегулирован и вопрос легального механизма выплаты вознаграждения медицинским агентам, формирующим значительную часть потока иностранных пациентов.

Кроме того, в стране до сих пор не внедрен единый стандарт приема пациентов из-за рубежа – от сервисных требований и языкового сопровож­дения до маршрутизации и постлечебного наблюдения. Существенным пробелом остается и отсутствие единой системы учета и статистики медицинских туристов, что затрудняет стратегическое планирование и оценку экономического эффекта отрасли.

В этом контексте позиция Президента о необходимости прозрачности, цифровизации и четкого разграничения ролей государства и бизнеса является важным ориентиром для дальнейших реформ. Медицинский туризм может стать одной из точек устойчивого экономического роста Казахстана, однако его развитие возможно только при наличии понятных правил, единых стандартов и системного государственного подхода.