Доверие к системе – ключевой фактор для иностранных пациентов
Базарбек Камысбаев, директор департамента Центра развития туризма «Astana Tourism»
Интервью Президента Касым-Жомарта Токаева газете «Turkistan» затрагивает системные и давно назревшие вопросы развития здравоохранения, в том числе взаимодействия государства и частного сектора. Особо важно, что Глава государства прямо указывает на необходимость прозрачности, цифровизации процессов и корректного учета реальных пациентов. Без этого невозможно ни эффективное финансирование, ни устойчивое развитие системы здравоохранения в целом.