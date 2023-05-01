Дожди с грозами и снегом ожидаются в Казахстане

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РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, обширный северный антициклон определит погоду северных, центральных и южных регионов страны, поэтому здесь ожидается погода без осадков, в ночные часы сохранятся заморозки.

В восточных, юго-восточных и западных регионах республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут осадки, на западе в виде дождя, временами сильного дождя с грозами, градом, на востоке – осадки в виде дождя и снега.

В горных районах юго-востока временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

По республике прогнозируется усиление ветра, туман, в южных регионах - пыльные бури.