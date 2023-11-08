Морозы ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды по Казахстану на 9-11 ноября, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

По информации метеорологов, из-за быстрой смены барических образований, на большей части Казахстана, в ближайшие трое суток, сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя и снега. Сильные дожди ожидаются 9 ноября на юге, 10 ноября - на западе, сильные осадки (дождь, снег) - 9-10 ноября на юго-востоке, 11 ноября - на востоке страны.

По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман.

"На северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ожидается гололед. К концу периода в ночные часы на юго-востоке Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2 мороза-3 тепла, в горных районах до 5-10 мороза", - сообщили синоптики.

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