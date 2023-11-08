Морозы ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

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По информации метеорологов, из-за быстрой смены барических образований, на большей части Казахстана, в ближайшие трое суток, сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя и снега. Сильные дожди ожидаются 9 ноября на юге, 10 ноября - на западе, сильные осадки (дождь, снег) - 9-10 ноября на юго-востоке, 11 ноября - на востоке страны.

По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман.