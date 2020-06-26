Дождливые и холодные выходные ожидают казахстанцев
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 27-29 июня, сообщает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, в выходные дни серия северных циклонов принесет сильные дожди и значительное похолодание в северных, северо-западных и центральных регионах.
Как отметили синоптики, большая часть территории Казахстана будет находиться в зоне активной циклонической деятельности.
"Серия северных циклонов принесет обильные дожди и значительное похолодание в северных, северо-западных и центральных регионах: понижение температуры ночью в северной половине республики до 2-10 тепла, днем до 10-18 тепла. С прохождением атмосферных фронтов ожидается усиление ветра, шквал и град", - говорится в сообщении.