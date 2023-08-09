Драгоценности выкрала наркоманка из дома жительницы Кокшетау

После возвращения из отпуска домой женщина обнаружила пропажу золотых ювелирных украшений на сумму 2 380 000 тенге и обратилась в полицию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Акмолинской области.

Фото: Kazpravda.kz

Так, в Управление полиции Кокшетау с заявлением о факте краже обратилась местная жительница. По показаниям потерпевшей, она отправилась в поездку за границу, оставив ключи от квартиры родственнице.

Вернувшись, женщина обнаружила, что из дома похищены золотые изделия: серьги, кулон, браслет, различные кольца, крестик с цепочкой. Сумма ущерба составила 2 380 000 тенге.

«Управлением полиции по данному факту было начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи “Кража”. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 21-летняя жительница Кокшетау, страдающая наркотической зависимостью», – сообщили в ДП.