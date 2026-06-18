В минувшие выходные 21-летний парень, только что получивший университетский диплом, приехал вместе с компанией на Бухтарминское водохранилище. Вдруг кто-то на пляже крикнул, что он исчез под водой.

фото из аккаунта Р. Курмамбаева

К месту, не раздумывая, бросились двое друзей-десятиклассников из Серебрянска: Нуртилек Жамиев и Сабыр Нургазы стали нырять и со второй или третьей попытки увидели тело на дне. Школьники подняли парня, их сразу подхватил водитель гидро­цикла, и все вместе они вытащили пострадавшего на берег.

– Учитель физкультуры из Серебрянска Берик Турканов и его друг Ермек Нусупбаев сразу начали оказывать экстренную помощь, – рассказал на своей страничке в соцсетях аким района Алтай Ренат Курмамбаев. – Они делали искусственное дыхание и массаж сердца, не останавливаясь ни на миг. Мужчины боролись за жизнь молодого человека, пока не прибыла скорая.

Сердечно-легочная реанимация продолжалась больше 20 минут. Пострадавшего доставили в больницу Серебрянска в коме, с сильным кислородным голоданием и тахикардией. Правое легкое практически не работало. Борьба за жизнь молодого человека шла двое суток.

Через день жизненные показатели немного улучшились, на третий день молодого человека доставили санавиацией в Усть-Каменогорск. К вечеру он пришел в сознание.

– К счастью, на берегу оказались люди, знающие, как оказывать первую медицинскую помощь, – отметил аким. – Многие после длительных реанимационных мероприятий считают, что все бесполезно, но в этом случае люди боролись до результата. Огромная благодарность школьникам, которые, несмотря на риск, нырнули и вытащили пострадавшего.

Драма на пляже стала еще одним поводом призвать отдыхающих не забывать о безопас­ности на воде. Как напомнил глава района, купаться нужно в оборудованных местах, не искушая судьбу ненужным риском.