Драма на пляже

Происшествия
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В минувшие выходные 21-летний парень, только что получивший университетский диплом, приехал вместе с компанией на Бухтарминское водохранилище. Вдруг кто-то на пляже крикнул, что он исчез под водой.

фото из аккаунта Р. Курмамбаева

К месту, не раздумывая, бросились двое друзей-десятиклассников из Серебрянска: Нуртилек Жамиев и Сабыр Нургазы стали нырять и со второй или третьей попытки увидели тело на дне. Школьники подняли парня, их сразу подхватил водитель гидро­цикла, и все вместе они вытащили пострадавшего на берег.

– Учитель физкультуры из Серебрянска Берик Турканов и его друг Ермек Нусупбаев сразу начали оказывать экстренную помощь, – рассказал на своей страничке в соцсетях аким района Алтай Ренат Курмамбаев. – Они делали искусственное дыхание и массаж сердца, не останавливаясь ни на миг. Мужчины боролись за жизнь молодого человека, пока не прибыла скорая.

Сердечно-легочная реанимация продолжалась больше 20 минут. Пострадавшего доставили в больницу Серебрянска в коме, с сильным кислородным голоданием и тахикардией. Правое легкое практически не работало. Борьба за жизнь молодого человека шла двое суток.

Через день жизненные показатели немного улучшились, на третий день молодого человека доставили санавиацией в Усть-Каменогорск. К вечеру он пришел в сознание.

– К счастью, на берегу оказались люди, знающие, как оказывать первую медицинскую помощь, – отметил аким. – Многие после длительных реанимационных мероприятий считают, что все бесполезно, но в этом случае люди боролись до результата. Огромная благодарность школьникам, которые, несмотря на риск, нырнули и вытащили пострадавшего.

Драма на пляже стала еще одним поводом призвать отдыхающих не забывать о безопас­ности на воде. Как напомнил глава района, купаться нужно в оборудованных местах, не искушая судьбу ненужным риском.

#регионы #ВКО #школьники #спасение #Бухтарминское водохранилище

Популярное

Все
Ключевой элемент социальной политики
Пространство возможностей
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Умный город: как технологии делают жизнь безопаснее и комфортнее
Сборная Узбекистана уступила команде Колумбии в дебютном матче на ЧМ-2026
Забота на деле
Определены претенденты на соискание Госпремии имени Абая
Как воспитать хороших людей?
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
В Алматинской области вынесен приговор по делу о хищении субсидий
Искусственный интеллект и гендерное равенство
Кредит под низкий процент обошелся в миллионы
Стройплощадка на пляже
Чехов вышел на сцену с ружьем…
Ловушка в один клик
Акимат отреагировал быстро
Возрождая землю, думать о будущем
Язык искусства, понятный миру
Какое имущество коррупционеров подлежит конфискации?
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
В выходные дороги под особым контролем
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства

Читайте также

Подросток оказался в больнице после укуса скорпиона
Более 20 человек погибли в пожаре в гостинице Нью-Дели
В мангистауских степях спасли туристов из Великобритании
Работник погиб из-за вывала породы на Артемьевской шахте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]