Древний Тараз был связующим центром взаимодействия кочевой Степи

Дизавул, Меченосец и другие

Тараз – самый древний город нашей страны – встречает 2020-летие. Одно из ранних упоминаний о нем содержится в византийских источниках, когда в 568 году об Аргу-Таласе писал Менандр Византиец в связи с посольствами западных тюрок и римлян, стремившихся к взаимовыгодным отношениям.

О времени, когда Византия и Тюркский каганат пытались установить дипломатию, о Таразе, который до арабского нашествия назывался Таласом по названию одноименной реки, его культурном синкретизме рассказывает востоковед, доктор исторических наук Кенже Торланбаева.

– В сведениях Менандра Византийца мы находим описание важного события – заключения договора о союзе и мире между тюрками и римлянами, – начала разговор ученый-востоковед. – Из исторических источников известно, что в 568 году, в правление Истеми-кагана (его имя на латинском записано как Дизавул от арабского заимствования) тюрки снарядили свое посольство в Византию. Возглавил его согдиец Маниах. Ответное посольство римлян в Тюркский каганат состоялось в 576 году во главе с Валентином Меченосцем. Римлян встретил каган, и они, как сообщает Менандр, «остановились в месте, называемом Талас и (они) здесь встретили посольство персидское». Этот случай упоминания им Таласа является единственным в византийских источниках.

Сведения об Аргу-Таласе содержатся и в тюрко-манихейской «Книге двух основ» VIII века. Фрагменты этой книги обнаружила экспедиция Альберта фон Лекока в 1907 году в селении Караходжо (Турфанский оазис, СУАР, КНР). Согласно манихейскому колофону (краткому пояс­нению к религиозному тексту), знаем, что Талас был известен как Аргу-Талас, Алтун-Аргу-Талас, Аргу-Талас-Улуш. В колофоне также сообщалось, что священную «Книгу двух основ» написали в Аргу-Таласе для того, «чтобы пробудить веру в Стране десяти стрел». Поясню, что Страной десяти стрел называли Аргу-Талас, так как его население – тюргеши – именовали себя народом он ок, что в переводе означает десять стрел или десять фамилий.

Письменное упоминание об Аргу-Таласе мы находим и в «Словаре тюркских наречий» XI века. Соглас­но его автору Махмуду Кашгари, Аргу-Талас уже существовал во времена походов легендарного Зу-л-Карнейна – Александра Македонского, а это IV век до нашей эры. Махмуд Кашгари расположил страну Аргу-Талас «от Баласагуна до Испиджаба» – сейчас это селения в Шуской долине и Сайрам, что находится недалеко от Шымкента, – и жители этой страны говорили по-тюркски и по-согдийски.

– Кенже Ускенбаевна, сохранились ли сведения о том, каким был в те времена Талас?

– Талас был не просто городом. Тюрко-манихейская «Книга двух основ» VIII века и «Словарь тюркских наречий» Махмуда Кашгари XI века называют его страной Аргу-Талас. Авторы сообщали, что в его четырех городах – Чигиль-балыке, Кашу, Орду-кенте и Йигян-кенте – существовали манихейские храмы. Аргу-Талас являлся второй столицей древнего тюркского государства, вначале столицей был Суяб. Согласно ­археологическим материалам, известно, что Талас окружали мощные стены и вокруг него сосредоточились такие города, как Хамукат или Джамукат (Жемчугград), знаменитый Атлах, Джувикат, Джикиль, Балу и другие. Через древний Талас проходили ответвления Великого шелкового пути в степные просторы кимеков, огузов, кыпчаков. То есть Талас был связующим центром взаимодействия кочевой Степи и земледельческих районов всей Таласской области, а также межобластной и международной торговли.

– Вы упомянули о первой столице тюркского государства – Суябе. Где она находилась?

– Суяб или Суйе, или Ордукент – это раннесредневековый город в Шуской долине. Недалеко от кыргызского города Токмак, рядом с современным селом Ак-Бешим находятся руины древнего города, который отождествляют с Суябом. Город возник в V–VI веках как одно из самых восточных поселений согдийских купцов на Шелковом пути. В те времена ираноязычным названием Суяб называли реку Шу, отсюда и название города.

В 629 году в Суябе побывал китайский буддийский монах Сюаньцзан, который его описал и оставил информацию о том, что согдийские торговцы платили дань кагану тюрков. С усилением Западно-тюркского каганата Суяб стал его столицей. Тюрки обеспечивали безопасность государства, а согдийцы – экономическое благополучие.

Во времена византийского посольства, казалось, Тюркский каганат выступает как единое государство. Однако изначально он имел два крыла: восточное и западное. Завоевания на западе, отношения с Сасанидским Ираном и Византией проходили через западных тюрков, которые считались младшей ветвью по отношению к восточным тюркам. Это перекликается с легендой о двух братьях Бумын-кагане и Истеми-кагане, о которых упоминается в начальных строках надписи на известной стеле Кюль-тегину, и отражает характерную для кочевого общества организацию родоплеменного деления с постоянным «отпочковыванием» родов. Объяснение такой организации связывают с образами старшего и младшего братьев или братьев-близнецов в генеалогических мифах народов Центральной Азии. Близкое духовное родство не помешало междоусобным войнам, в результате которых правопреемником Западно-тюркского каганата стал Тюргешский каганат, а правопреемником восточного крыла Тюркского каганата – Восточно-тюркский каганат.

Основателем Тюргешского каганата называют Учжилэ, по-тюркски – Учэлик или Йузлик. Он правил с 699 до 706 года и носил тюркский титул Бага-таркан. Первые два иероглифа его китайского имени Учжилэ, по мнению известного казахстанского востоковеда и китаеведа Юрия Алексеевича Зуева, означают «черная сущность» или «черный род», что является калькой названия тюркского племени каратюргеш.

Первоначально Бага-таркан (он же Учжилэ) стоял во главе этносоциальной организации, называемой йузлик, что означает предводителя сотни. Термин «йузлик» встречается в енисейских надписях и указывает на этносоциальную организацию сотенной дружины, которая выполняла функции разведки и воспитания подрастающего поколения в кочевых обществах.

По мере ослабления западно-тюркских каганов усиливались тюргеши. В 699 году основатель Тюргешского каганата Учжилэ изгнал марионеточного кагана из рода ашина, правившего Западно-тюркским каганатом. И установил свою власть от Шаша (древняя историческая область, ориентировочно правобережье Сырдарьи) до Турфана и Бишбалыка (древнетюркский город, развалины которого находятся в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, основан в хунно-усуньский период). Поскольку тюргеши именовали себя народом он ок – десяти стрел или десяти фамилий, то тюргешский каган, стремясь узаконить свое право на прес­тол, присвоил себе звание кагана он ок. И перенес свою ставку в Суяб, его вторая или малая ставка оставалась в Кунгуте. Таким было ­рождение нового каганата и новой династии в стране Аргу-Талас, которую еще называют Страной десяти стрел.

– Кенже Ускенбаевна, что озна­чает приставка аргу? Может, она переводится?

– Слово «аргу» этимологизируется со значениями «белый, серебряный, чистый». В этом же значении слово сохранилось у совре­менных тюркоязычных народов. Например, в казахском языке слово трансформировалось в ару, которое также означает чистый, непорочный, красивый. Судя по настенной живописи из погребений Турфана (Турфанский оазис, КНР), белый, чистый цвет был основным цветом манихейства. Здесь следует добавить, что казахстанский китаист и тюрколог Юрий Зуев относил Аргу-Талас к центру тюркского манихейства. Руническая надпись на каменной стеле, установленной в честь советника правителей восточных тюрков Тоньюкука (она находится в урочище Боин-Цокто в современной Монголии), вопрошает: «Не в страну ли Аргу-Талас была направлена охранять стража Аркуй?», «Я и в разведку посылал на дальние расстояния, Белую стражу я возвысил». Согласно дуалистическому манихейскому учению, стражи Света поставлены на границах Света и Мрака. Тюрки-манихейцы страной учения Света (по-китайски Мин-цзяо) называли Аргу-Талас.

В китайских источниках Аргу-Талас упомифнается под названием Да-ло-сы. В советское время город носил имя Аулие-­Ата – Святой старец или отец, затем ему присвоили имя действительно великого старца – акына Жамбыла. Сегодня город вновь называется Тараз, который ему присвоили арабы-завоеватели.

– Давайте вернемся к византийцам. Их посольство, прибывшее в Талас, встречал сам верховный каган? Или, говоря современным языком, отправил своего заместителя?

– Верховным правителем Тюркского каганата уже был не Истеми-каган, или Дизавул, снарядивший тюркское посольство в Византию, а Тобо-каган, правивший с 572 по 581 год. Однако в 576 году он не встречал византийцев. Посольство римлян принимал каган Тухсан (на латыни его имя записано как Турксанф, на китайском – как Тухосянь), управлявший Таласской областью.

От Менандра Византийца узнаем, что Тюркский каганат не был единым, его раздирали наследники верховных каганов, жаждущие власти. Менандр писал, что римляне «ехали многими трудными дорогами» пока достигли мест, где увидели военные знаки одного из тюркских князей Тухсана (он же Турксанф, он же Тухосянь): «Те, которым досталось в удел управлять племенем туркским (тюркским. – Авт.), разделили владения его на восемь частей. Старейший единодержец турков называется Арсила».

– Получается, Арсила – это новый каган, воссевший на престол после Тухсана?

– Арсила, или арслан, в переводе с тюркского означает лев, это был военный знак и титул Тухсана, возглавлявшего Таласскую область, куда добрались римляне. В китайском источнике «Тан шу» Тухосянь назван правителем тюргешей, его каганская ставка находилась в Суябе. О Тухсане как об удельном тюргешском правителе свидетельствуют и согдо-тюргешские монеты с надписью «тухсанхубу», что означает «государь тухсский». Подтверж­дение находим и в персидском источнике «Худуд ал-‘алам», где население Тюргешского государства названо тухсийцами по имени правителя Тухсана.

Спустя несколько веков в «Словаре тюркских наречий» XI века мы читаем уже сдвоенное название жителей страны Аргу-Талас как тухсы-чигиль (они же джигил, чихил, чиял). Судя по всему, именем племени чигиль и был назван город Чигиль-балык.

В 576 году, когда посольство византийцев прибыло в Аргу-Талас, тухсийцы входили в состав Западно-тюркского каганата. Затем они стали населением Тюргешского каганата как его правопреемника. Возможно, что во время византийского посольства в Таласскую область западных тюрков представляли именно тухсийцы. Спустя несколько веков после этих событий сдвоенное этническое название тухсы-чигиль, которое мы встречаем в «Словаре тюркских наречий» Махмуда Кашгари, подтверждает, что тухсийцы все еще населяли Таласскую область, но уже в составе племени чигиль.

Объяснение названию чигиль можно найти в манихейских представлениях. Интересную легенду в связи с этим приводит Махмуд Кашгари: «Когда Зу-л-Карнайн (Александр Македонский. – Авт.) дошел до страны Аргу, тучи пролили потоки воды, и дорога стала грязной, отчего его постигли большие трудности. В сердцах он воскликнул по-персидски: «Ин чи гиль аст?!», что означает, «что это за грязь, от которой никак не избавимся?!». И приказал возвести крепость, которая теперь называется Чигиль... Потом те из тюрок, кто поселился в этой крепости, стали называться «чигиль». Позже это название распространилось... И назвали тех, кто одевался по-чигильски, то есть всех тюрок, живущих от Джейхуна до Верхнего Китая, чигиль, и это ошибка».

– То есть восклицание Македонского «ин чи гиль аст» положило начало новому названию жителей тюркского каганата?

– Не все так просто. Единого взгляда на этимологию слова «чигиль» среди ученых нет. В рассказе Махмуда Кашгари кроется указание на учение Мани – манихейство, где грязь – это материальный элемент (в том числе человеческая плоть), который присутствует при смешении Света и Мрака. Стремление к избавлению от грязи подразумевает освобождение живой души от уз материи, от грязи, оскверняющей чистоту Света. Постоянное очищение от грязи Материи и Мрака составляет содержание манихейского процесса вознесения души к царству Света, который тюрки называли Йол-Тенгри.

Известный китаист и тюрколог Юрий Зуев относил Аргу-Талас к центру тюркского манихейства. Согласно его исследованиям, племя чигиль, составлявшее население Карлукского государства, возникшего на месте Тюргешского каганата, исповедовало манихейство. Учение пророка Мани появилось в III веке в Сасанидском Иране, если быть точнее – в Месопотамии. Французский ученый Анри-Шарль Пюэш говорил о манихействе как о «религии книги», создавшей целую библио­теку манихейской литературы. Эта литература переводилась в различные века в разных странах, начиная от Египта и Римской империи до Центральной Азии и Китая. Арабский ученый Абу Рехан Бируни объездил многие страны Востока, чтобы найти манихейскую «Книгу тайн». Нашел он ее или нет – история умалчивает, однако о манихействе он писал, что «веру Мани и его учение исповедует большинство восточных тюрков, обитатели Китая, Тибета и части Индии».

Дуалистические верования тюрков стали благодатной почвой для манихейства, которое благополучно ужилось с божеством Тенгри как ипостасью небесного начала тюркской Вселенной, с ыдук Йер-Суб – как земным, ниж­ним началом мироздания. Каган являлся для тюрков-манихейцев небесным и солнечным образом, а его катун (царица) воплощала земное и лунное начало.

...Арабы-завоеватели переиме­новали Аргу-Талас в Тараз, усмат­ривая в нем весы (так переводится тюркское слово тараз), уравновешивающие разные стороны культурного многообразия города. В 1957 году во время строительных работ в районе так называемого городского «мучного рынка» советский археолог Таисия Сенигова вскрыла участки культурных слоев средневекового Таласа и обнаружила предметы, связанные с зороастризмом и манихейством. Среди них – крышки оссуариев (сосуды, в том числе для хранения сожженных костей, такие же встречаются в Иране в зороастрийских храмах), хумами (большие глиняные кувшины с изображениями львов, луны и солнца), обломки жертвенных столиков (дастарханов) с растительными узорами, медальон с изображением женщины, на шее у которой ожерелье из круглых бус.

Подобные факты подтверждают исторические данные об Аргу-Таласе как центре культурного синкретизма, в развитии которого большую роль сыграл Шелковый путь, ставший удобным каналом для миссионеров зороастризма, манихейства, ислама, буддизма, христианства. Об этом же свидетельствуют и открытия современных ученых в области древней и средневековой истории Казахстана.