Древобетон начали производить в Казахстане

В Кокшетау налажено производство арболита, или так называемого древобетона, в состав которого входит обработанная древесная щепа, скрепленная цементом, с добавкой минерализаторов, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Акмолинской области.



"Компания ТОО "Ерназаров и К" производит арболитовые блоки. Арболит – это уникальный строительный материал, в состав которого входит обработанная древесная щепа, скрепленная цементом М500 с добавкой минерализаторов. Минеральные добавки нейтрализуют вредное действие сахаров в древесине. Такой материал совмещает в себе свойства камня и дерева", – говорится в сообщении службы.



Отмечено, что арболит обладает высокими теплоизоляционными показателями и не является горючим материалом, не усыхает и не гниет. В зависимости от толщины блока можно возводить 2, 3-этажные жилые здания, а также производственные, сельскохозяйственные, складские здания с относительной влажностью воздуха помещений не более 75 %.



В настоящее время завод выпускает только 15 куб. м в восьмичасовую рабочую смену, что не позволяет удовлетворить нарастающий спрос к древобетону.



В связи с этим было принято решение построить завод по производству арболитовых блоков в Астане мощностью 12 000 куб. м в год. Строительство завода находится на стадии инвестиционного проектирования.