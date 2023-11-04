Дружественные контакты между лидерами РК и КНР положительно отражаются на всех аспектах взаимодействия стран – Смаилов

Международное сотрудничество
153
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Китая Си Цзиньпином позволили наполнить новым содержанием казахстанско-китайское сотрудничество, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В Шанхае премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с премьером госсовета КНР Ли Цяном, на которой обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщает телеграм-канал Кабмина Казахстана.

"Личные дружественные контакты между высшим руководством двух стран оказывают положительное воздействие на все аспекты нашего взаимодействия. Состоявшиеся недавно переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Китая Си Цзиньпином позволили наполнить новым содержанием казахстанско-китайское сотрудничество в очередную эпоху «золотого 30-летия»", – сказал Смаилов.

Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 35% и достиг рекордного объема в $24,2 млрд.

Динамичный рост продолжается и в текущем году: взаимная торговля выросла еще на 21%.

По мнению премьера Казахстана, вводимый безвизовый режим существенно поспособствует стимулированию бизнес-контактов, упрощению торговли, увеличению взаимных инвестиций и развитию туризма между РК и КНР.

"Его вступление в силу с 10 ноября открывает новую главу в наших отношениях. Это особенно актуально в свете предстоящего «Года туризма Казахстана в Китае». Считаю, что данная мера сделает путешествия наших граждан более доступными и укрепит наши связи еще сильнее", – сказал Алихан Смаилов.

Со своей стороны премьер государственного совета КНР подчеркнул, что между Китаем и Казахстаном налажено продуктивное многоплановое сотрудничество, которое успешно выдержало испытания стремительно меняющейся международной обстановки.

"Главы наших государств наметили приоритетные задачи и направления для дальнейшего развития наших отношений. Мы готовы прилагать совместные усилия с казахстанскими коллегами, чтобы перевести эти договоренности на высшем уровне в практическую плоскость. Чтобы такое сотрудничество позитивно повлияло на уровень жизни наших народов", – сказал Ли Цян.
 

#казахстан #Китай #Алихан Смаилов #Ли Цян

Популярное

Все
Премьер Смаилов прибыл с рабочим визитом в КНР
"Голословным" назвали в Минобороны высказывание депутата о принуждении солдат брать кредиты
Гигантскую свёклу вырастили в области Жетысу
Рыбакина покидает итоговый турнир WTA
Жертвами землетрясения в Непале стали более 120 человек
Информацию об оплате труда работникам шахты им.Костенко за время простоя озвучили в АМТ
Казахстан вышел в финал ЧМ по мини-футболу
Вокалиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии
Дедовщины в казахстанской армии нет – Минобороны
Новый хозяин АМТ вложит "залповые инвестиции" в размере более $1 млрд в производство и соцсферу Темиртау
Казахстан разрешил транзитные перевозки пшеницы по своей территории
Рост заражения гепатитом А и корью наблюдается в Казахстане
Потребление мяса и мясопродуктов в Казахстане увеличилось на 4%
Мелодии "Турана" покоряют Сербию
Доллар и евро на минимуме за полтора месяца
Дружественные контакты между лидерами РК и КНР положительно отражаются на всех аспектах взаимодействия стран – Смаилов
Пенсионеры нашли маску стоимостью в миллионы евро
Умер знаменитый фигурист Олег Протопопов
"Тобол" получил путевку в Лигу Европы
В Казахстане посчитали население
Казахстан скорбит по погибшим на шахте имени Костенко горнякам
Зарплата управляющего «АрселорМиттал Темиртау» составляла 1 млн тенге в день
Маулен Ашимбаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров
Президент Франции выразил соболезнования народу Казахстана
Число погибших на шахте имени Костенко продолжает расти
Вопрос передачи АО "АрселорМиттал Темиртау" иностранным инвесторам не рассматривается – Кабмин
Сделка по передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану близка к завершению
Бывший вице-министр Токтабаев осужден на семь лет за коррупционное преступление
Президент велел наказать виновных в трагедии в Карагандинской области
Рыбакина попала в одну группу с первой ракеткой мира на Итоговом турнире WTA
Фильм о трагедии на шахте имени Костенко покажут по ТВ
"Кайрат" досрочно вышел в элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу
Число погибших на шахте имени Костенко достигло 21 человека
Вадим Басин возглавит АО "АрселорМиттал"
Стали известны подробности пожара на шахте в Карагандинской области
Дыни без полива вырастил туркестанский дехканин
Премьер провел заседание комиссии по аварии на шахте имени Костенко
Новый собственник АМТ должен будет инвестировать в производство и безопасность труда
Семьи погибших горняков будут ежемесячно получать 400-500 тыс. тенге
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках

Читайте также

Премьер Смаилов прибыл с рабочим визитом в КНР
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн д…
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Тока…
TURKTIME: "Наше председательство будет проходить под девизо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]