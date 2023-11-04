Дружественные контакты между лидерами РК и КНР положительно отражаются на всех аспектах взаимодействия стран – Смаилов

Фото: Правительство РК

В Шанхае премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с премьером госсовета КНР Ли Цяном, на которой обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщает телеграм-канал Кабмина Казахстана.

"Личные дружественные контакты между высшим руководством двух стран оказывают положительное воздействие на все аспекты нашего взаимодействия. Состоявшиеся недавно переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Китая Си Цзиньпином позволили наполнить новым содержанием казахстанско-китайское сотрудничество в очередную эпоху «золотого 30-летия»", – сказал Смаилов.

Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 35% и достиг рекордного объема в $24,2 млрд.

Динамичный рост продолжается и в текущем году: взаимная торговля выросла еще на 21%.

По мнению премьера Казахстана, вводимый безвизовый режим существенно поспособствует стимулированию бизнес-контактов, упрощению торговли, увеличению взаимных инвестиций и развитию туризма между РК и КНР.

"Его вступление в силу с 10 ноября открывает новую главу в наших отношениях. Это особенно актуально в свете предстоящего «Года туризма Казахстана в Китае». Считаю, что данная мера сделает путешествия наших граждан более доступными и укрепит наши связи еще сильнее", – сказал Алихан Смаилов.

Со своей стороны премьер государственного совета КНР подчеркнул, что между Китаем и Казахстаном налажено продуктивное многоплановое сотрудничество, которое успешно выдержало испытания стремительно меняющейся международной обстановки.