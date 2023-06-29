ДТП с тремя погибшими произошло на трассе в Кызылординской области

Происшествия, Крупные ДТП, Видеогалерея
692
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В ДТП Кызылординской области погибли 3 человека, госпитализированы четверо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Кызылординской области

27 июня на трассе Шымкент – Самара, в Кармакшинском районе Кызылординской области, столкнулись автомашины Chevrolet Lanos и Lexus ЕS300.

В результате ДТП погибли 3 человека, с различными телесными повреждениями госпитализированы 4 человека.

Начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначены соответствующие судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

 

#полиция #гибель #ДТП #пострадавшие #Кызылординская область #видео

Популярное

Все
Текели – город парадоксов: промышленный и туристический, относительно молодой и с насыщенной историей, малонаселенный и очень перспективный
К сотне приближается число жителей Кентау, для которых посещение популярного в городе фастфуда обернулось проблемами со здоровьем
Аналог Алисы, говорящий на казахском языке, разработали костанайские выпускницы NIS
Все чаще дети получают травмы и увечья на игровых площадках. Кто виноват и что делать, выясняла корреспондент «КП»
Центр тяжести должен сместиться в регионы
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев убедился, что ремонт Петропавловской ТЭЦ-2 в целом идет по графику, но есть детали…
Кто спрятался, я не виноват
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Головкин начал переговоры по бою в Казахстане
Гала-концерт под открытым небом состоится на сцене амфитеатра в Астане
Национальный день печати утвердили в Казахстане
Распоряжение Главы государства
Правительство дает отписки на депутатские запросы – спикер Мажилиса
Слушать, читать, достигать
Путешествие в мир музыки
В WhatsApp добавили ещё одну ключевую функцию Telegram
Летом витамины слаще
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Какие мероприятия пройдут в столице к 25-летию Астаны
Быть ближе друг к другу
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Село городского масштаба
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Страсти вокруг бюджета
Более шестисот ребят прошли «боевое крещение» на военно-патриотическом сборе «Айбын», который состоялся в учебном центре «Спасск» Карагандинской области
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
Блогер, популяризатор изучения казахского языка Александра Мыскина мечтает о том, чтобы клубы разговорного языка «Үйде сөйле» появились во всех дворах страны
Госсоветнику рассказали о проблемах Института археологии имени Маргулана
Увеличение взаимной торговли обсудили главы правительств Казахстана и Грузии
Алматинку парализовало после удара мужчины на улице
Яркая звезда по имени Магжан
Видео со спасенным пожарными оленёнком растрогало Казнет
Журналист Думан Мухаметкарим арестован по подозрению в финансировании экстремизма
Инцидент на рынке "Алтын Орда" в Алматинской области прокомментировали в полиции
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
На 30% повысится зарплата педагогов дошкольного образования в Казахстане
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанцам
Конкурс среди поэтов и писателей объявлен в честь 25-летия Астаны
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Копию Луны за два года построят в Дубае
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области

Читайте также

8 лет колонии: приговор Гульмире Сатыбалды огласил кызылорд…
КамАЗ упал в подземную дорогу в Шымкенте: водитель в тяжело…
Легковушка врезалась в бензобак грузовика в области Жетысу
Выявили нарколабораторию, остановив прохожего, полицейские …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]