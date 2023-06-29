ДТП с тремя погибшими произошло на трассе в Кызылординской области
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В ДТП Кызылординской области погибли 3 человека, госпитализированы четверо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.
27 июня на трассе Шымкент – Самара, в Кармакшинском районе Кызылординской области, столкнулись автомашины Chevrolet Lanos и Lexus ЕS300.
В результате ДТП погибли 3 человека, с различными телесными повреждениями госпитализированы 4 человека.
Начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Назначены соответствующие судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.