ДТП с тремя погибшими произошло в Карагандинской области

3 человека погибли, еще трое попали в больницу после дорожной аварии в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

27 августа около 18:30 на автодороге Караганда – Аягуз – Бугаз, в 20 км от города Каркаралинска, водитель автомашины Mercedes-Benz, по предварительным данным, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Land Cruiser 100.

В результате аварии 35-летний водитель и 2 пассажира Mercedes скончались на месте происшествия.

45-летнего водителя и 2 пассажиров Toyota госпитализировали.

Назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.