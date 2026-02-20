Во многих учебных организациях города действуют площадки для проведения дебатов. А в последние годы желание попробовать свои силы в ораторском мастерстве уже переросло в движение. Наряду с открытием новых организаций и проведением­ различных турниров растет и мас­терство начинающих ораторов.

Координацией этой работы в столице занимается проектный офис дебатного движения города Астаны, который находится во Дворце школьников им. аль-Фараби. Сотрудник офиса Еркебулан Куанбай – сам в прошлом дебатер, он был активным участником студенческого дебатного клуба «Парасат» в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева, а сегодня выступает связующим звеном между школами, колледжами и организаторами турниров.

Как отметил Еркебулан ­Куанбай, в городе насчитывается более 200 школ, и почти в каждой из них действует дебатный клуб. Однако на системный городской уровень и турниры выходят всего 50 из них. К слову, это направление хорошо перекликается с государственной программой «Адал азамат», в рамках которой был запущен проект «Ұшқыр ой алаңы» по развитию коммуникативных навыков школьников.

Современные дебаты состоят из нескольких форматов, каждый из которых имеет собственные правила и логику. Но по своей сути, как объясняет Еркебулан Куанбай, дебаты представляют собой модель парламента. Базовым считается британский парламентский ­формат, где участники могут выступать в роли премьер-министра, лидера оппозиции и других политических фигур. Поз­же на этой основе сформировался американский парламентский формат, адаптированный под политическую систему США, где соревнуются лидер и оппозиция.

Сейчас для учеников чаще всего используется Всемирный ­формат школьных дебатов (WSDC), где выступают две команды из трех спикеров. К примеру, первый участник задает рамки дискуссии и определяет ключевые понятия, второй развивает аргументацию, подкрепляя ее фактами и примерами, третий сосредоточи­вается на опровержении позиции оппонентов и анализе. Регламент строгий: выступления длятся до семи минут, превышение времени не допускается. Вся игра вместе с судейством занимает до полутора часов.

...Мы попали на дебатную встречу учеников столичных школ, которые дискутировали на тему запрета регистрации в соцсетях пользователей младше 16 лет. Первой на трибуну вышла лидер «правительства», ученица 11-го класса школы-гимназии № 91 Найри Капалбек. Девушка представила тему дебатов, раскрыла понятие социальных сетей, доступа к ним и какую опасность они представляют для ее сверстников.

– Социальные сети вредят ментальному здоровью детей, поскольку их психика еще не сформирована, – начала Найри выступление. – Дети могут испытывать стресс и наткнуться на кибербуллинг. Как это работает? Во-первых, когда ребенок получает доступ к Instagram, TikTok, он видит разные посты, читает комментарии, и у него может сформироваться неверное мнение по некоторым вопросам.

Лидер оппозиции, ученик 10-го класса школы-лицея № 28 Александр Афанасьев парировал тем, что запрет на соцсети не панацея.

– Все случаи, которые мы видим в Интернете, встречаются в жизни. А запрет на соцсети, наоборот, сужает поле для получения информации, не расширяет кругозор ребенка. По Конституции у каждого гражданина с рождения есть право на получение информации, – считает Александр.

Ребята, выступавшие во втором раунде, приводили кейсы, исследования и статистические данные. К примеру, представители «правительства» озвучили сведения Минпросвещения о том, что 66% казахстанских детей от 11 до 12 лет уже имеют собственные аккаунты в соц­сетях. И 15% из них сталки­ваются с кибербуллингом регулярно. В ответ на это спикеры оппозиции напомнили, что есть приложение «Родительский контроль», которое блокирует опасный контент.

Следующие участники развивали логические цепочки своей палаты, приводили новые факты, указывали на последствия. В самом конце вышли лидеры сторон, которые, подводя итоги, объяснили судье, почему именно их аргументы оказались более весомыми.

– Судейство играет ключевую роль, – говорит Еркебулан Куан­бай. – Задача участников – не просто высказаться, а убедить конкретного судью в логичности и доказательности своей позиции. Чтобы победить, во-первых, нужна сильная идея – хорошо сконструированная и всесторонне обоснованная. Во-вторых, важны четкие кейсы, исследования, факты. И у кого больше таких данных, тот ближе к победе. В-третьих, важна манера подачи, некоторые люди настолько харизматичны и убедительны, что хочется отдать голос именно им.

Турнирная жизнь в столице насыщенная. Официальными считаются республиканские соревнования, организацией которых занимается Минпросвещения. Но, кроме того, также проходят дебаты, которые устраивают общественные организации, партии и сами школы. Среди них выделяется Farabi Cup – престижный турнир Дворца школьников им. аль-Фараби. Это соревнование проходит на трех языках: казахском, русском и английском.

Так, 31 января на Farabi Cup ­состязались 45 школ, и победителем единогласно стал дебатный клуб «Сократ» школы-лицея № 28. Его яркие участники – одноклассники Владислав Алифанов, Александр Афанасьев и Нурхамит Жакупов. Примечательно, что к турниру команда подошла без заранее подготовленных аргументов, опираясь на свой опыт и навыки импровизации.

– Мы вместе занимаемся дебатами с восьмого класса, – делится Нурхамит. – Для меня дебаты – это не просто игра слов, а прежде всего командная работа, где мы развиваем критическое мышление, умение аргументировать. В свободное время мы обсуждаем широкий спектр тем – от экономики и политики до вопросов буллинга, подросткового возраста.

Президент клуба Владислав ­Алифанов отмечает, что клуб активно расширяется и ориентирован не только на участие в турнирах, но и на обучение новичков.

– Мы делимся опытом, знакомим ребят с различными форматами, – сказал Владислав. – И к нам приходят, так как наш клуб считается одним из сильных в городе.

Победитель различных игр столицы – школа-гимназия № 91. Участник дебатного клуба Чингиз Рсбай впервые пришел в дебаты в восьмом классе. Тогда его удивило, что даже старшеклассникам не всегда удавалось четко сформулировать свои мысли.

– Я всегда любил выступать, изучаю китайский и корейский языки. Для меня слова как лего, нужно правильно их выстроить. Самое сложное здесь – это время. Семь минут кажутся длинными, но на самом деле уложить в них структурированную, логичную речь с аргументами и примерами бывает непросто, – признался он.

Его партнер по клубу Айла ­Жумажан рассматривает дебаты как важный шаг к будущей профессии. Она мечтает стать журналистом, и такие встречи помогают ей не бояться публичных выступ­лений, высказывать свое мнение и уметь слушать других.