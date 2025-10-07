Духовное наследие Бекет-ата – в сердце народном

Наследие
10
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В Казахстане широко отметили 275-летие выдающегося мыслителя и духовного наставника. Основные праздничные мероприятия в честь Бекет-ата Мырзагулулы прошли в местности Тобыкты в Мангистауской области.

фото пресс-службы акима Мангистауской области

Там собрались более десяти тысяч гостей из разных уголков Казахстана, а также из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе депутаты Парламента РК, представители интеллигенции, общественные и религиозные деятели, молодежь и многочисленные паломники. Это событие стало важным напоминанием о духовных истоках, единстве и богатом наследии казахского народа.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил участникам праздничных мероприятий поздравительное письмо, в котором подчеркнул особое значение личности Бекет-ата в духовной и культурной жизни страны.

«Бекет Мырзагулулы – один из великих сынов и защитников своего народа. Всю свою жизнь он посвятил просветительской деятельности и обогащению мировоззрения общества. Он уделял особое внимание воспитанию подрастающего поколения, был неутомимым поборником таких общечеловеческих ценностей, как доброта, сострадание, согласие, единство и справедливость. Бекет-ата получил известность среди казахов и братских народов как выдающийся мыслитель и духовный учитель, имя которого овеяно легендами.

Сегодня подземные мечети Мангис­тауской области известны как места паломничества, хранилища знаний и уникальные архитектурные объекты. По моему поручению ведется работа по включению подземной мечети в Огланды и других исторических памятников региона в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ценности, к которым призывал Бекет-ата во имя добра и согласия, по праву считаются бесценным достоянием нашей национальной культуры. Наш долг – сохранить и передать это наследие потомкам. Желаю всем благополучия и процветания», – говорится в обращении Президента, которое на мероприя­тии зачитал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Юбилей сопровождался насыщенной программой. Были проведены соревнования по национальным видам спорта. Для гостей установили более ста юрт, устроили ас и праздничные встречи.

Особое внимание было уделено духовно-культурной части программы. На площадке «Ойталқы» известные мыслители и общественные деятели поделились размышлениями о духовном наследии, единстве и преемст­венности поколений. Концертная программа «Маңғыстау машайықтың басқан жері» и вечер традиционного искусства «Әулиелер әуезі» подарили зрителям яркие впечатления и чувство гордости за национальную культуру.

Все праздничные мероприятия были организованы при поддерж­ке спонсоров и объединили тысячи людей в стремлении почтить память выдающегося сына казахского народа.

