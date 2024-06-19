ДУМК: Более 130 тысяч семей получили жертвенное мясо

Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман, передает Kazpravda.kz

Фото: ДУМК

16-18 июня во время Курбан айта был проведен обряд жертвоприношения посредством сайта Qurban2024.kz в онлайн- и офлайн форматах.

В ДУМК сообщили, что на сайте Qurban2024.kz было размещено 2 142 заказа. По всей республике было создано несколько штабов в составе 1388 человек.

Всего по стране было забито более 40 тысяч животных, из них около 36 тысяч овец, 2,5 тысячи коз, 2,2 тысячи крупного рогатого скота и 20 верблюдов.