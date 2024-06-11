ДУМК запустил сайт для проведения жертвоприношений на Курбан айт

По случаю священного праздника в ДУМК призвали всех казахстанцев внести свой вклад в благотворительную акцию. В этом году жертвоприношение будет проводится в офлайн и онлайн-формате.

«Онлайн-заказчики могут через сайт выбрать жертвенное животное и перевести необходимые средства через Kaspi QR. Овец и коз может принести в жертву один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов – один или 7 человек вместе. Если ваш заказ будет успешным, вы получите SMS-сообщение на свой мобильный телефон. После жертвоприношения фото-видеоотчет будет отправлен на указанный заказчиком номер», - говорится в сообщении.