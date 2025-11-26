Проект, приуроченный к 800-летию со дня смерти (1226 год) этого католического святого и основоположника итальянской религиозной поэзии, реализован по инициа­тиве посольства Италии в Казахстане и Итальянского института культуры в Алматы в партнерстве с известным казахстанским писателем, переводчиком и издателем Ролланом Сейсенбаевым, когда-то первым опубликовавшим в переводе на казахский язык «Божественную комедию» Данте.

За основу перевода «Песни брата Солн­ца» на казахский язык взята версия на русском в исполнении крупнейшего современного переводчика мировой духовной поэзии, российского этно­графа и поэта Ольги Седаковой. Об авторе перевода на казахский – поэте и публицисте Корганбеке Аманжоле известно, что он в свое время совершил литературный подвиг, переведя на казахский роман «Моби Дик, или Белый кит» американского писателя Германа Мелвилла. Это философское эссе даже на языке оригинала прочесть может не каждый. В среде переводчиков даже бытует шутка: «Лучше перевести самого Льва Толстого, чем Мелвилла».

«Этот шедевр XIII века, воспевающий гармонию мироздания и братство всех существ, удивительным образом созвучен духовным традициям Казахстана – земли степей, бескрайних небес и древней кочевой мудрости», – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Казахстане Антонелло Де Риу в предисловии к книге.

По словам дипломата, перевод «Песни брата Солнца» Франциска Ассизского на казахский язык является ярким примером культурной дипломатии. Изложенные в произведении идеи перекликаются с традициями степи: казахская земля со времен Великого шелкового пути выступала в качестве территории мира, согласия, взаимодействия и обмена культурами. Неслучайно именно Казахстан стал местом проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий, регулярно проходящего в Астане. Эта инициатива, берущая начало в 2003 году, символизирует наследие многовековых традиций мира и согласия.

Особая ценность издания в его многослойности. Помимо переводов, книга включает размышления выдающихся представителей итальянской и казахской культуры. Председатель Национального комитета по празднованию юбилея Франциска поэт Давиде Рондони считает, что основоположник религиозной поэзии Италии «смотрит в глаза поэтам всех времен и широт. И этот магнит все еще притягивает. И в этом тоже тайна «маленького Божьего человека»… И вот 800 лет со дня смерти Франциска дарят нам возможность вновь услышать голос поэта и святого, свидетеля, который способен распознать и обозначить проблемы нашего времени».

– До сих пор в памяти то состояние благоговения и восторженной радости, которое я испытал однажды в Москве после случайного прочтения этой «Пес­ни...», – вспоминает издатель книги Роллан Сейсенбаев, сыгравший важную роль в продвижении итальянской культуры в Казахстане. – До этого мне не приходилось читать стихов Франциска. Его поэзия стала для меня настоящим откровением. Как бы пафосно это ни прозвучало, но эти строчки – «Легко сказать: вот Бог! Но путь к нему лежит не через слово, Душой и сердцем чистым будь – Не надо истине иного» – перевернули мне душу. С того дня я стал целенаправленно искать его произведения в русском переводе.

По словам издателя, Франциск очень близок к Абаю, несмотря на то, что они жили в разные эпохи и говорили на разных языках.

– И Франциск, и Абай стремились к красоте, к Богу и преклонялись перед гармонией вечного, – считает Роллан Сейсенбаев.

Спонсором издания является Министерство иностранных дел Италии. Проект, как сообщила сотрудник Инс­титута культуры Италии в Алматы Юлия Сысуева, получился достаточно дорогим, себестоимость одного экземп­ляра обошлась в 50 евро.

– «Песнь брата Солнца» на трех языках – это первая и пока подарочная версия книги, призванной способствовать продвижению итальянской культуры и языка в Казахстане в сотрудничестве с местными учреждениями культуры, с университетами, – говорит она. – Первые читатели, которым была подарена эта книга, говорят, что перевод на казахский получился очень хорошим. В 2026 году, к 800-летию со дня смерти Франциска, мы планируем издать ее гораздо большим тиражом. Формат будет такой же, но бумага и обложка – чуть попроще, чтобы удешевить стоимость книги для продажи в книжных магазинах Казахстана.

Казахстанский фотохудожник Сара Есенбай в поисках иллюстраций к казахскому изданию «Песни...» объездила весь Казахстан.

– Я выбирала локации, которые считаются жемчужинами нашей страны, – говорит она. – Смысл поэзии Франциска заключается в воспевании красоты того, что мы иногда считаем само собой разумеющимся. Он говорит о простых и, казалось бы, обыденных вещах – например, о воде (чистая, смиренная, прозрачная, дающая жизнь всему живому), с таким благоговением, что читатель начинает воспринимать их по-новому. Это, конечно, немного сложно – смот­реть на мир глазами человека, который жил много веков назад. И все же, если сравнивать наши культуры, то между нами много общего. Франциск был путешественником, свободным человеком, а наши предки – такие же свободные, перемещающиеся по Вселенной номады. Он был очень близок к природе, а обожествляющие ее кочевники жили в гармонии с ней.

Юлия Сысуева отметила, что «Песнь брата Солнца» – первый, но однозначно не последний проект Итальянского института культуры в Алматы. На очереди переиздание на казахском языке «Ада» – первой части «Божественной комедии» основоположника современного итальянского языка Данте – в переводе Мукагали Макатаева. Поэт, вероятно, хотел перевести и две другие части поэмы – «Чистилище» и «Рай», но не успел...

Первое издание «Ада» было сделано Ролланом Сейсенбаевым много лет назад. Теперь Итальянский институт культуры в Алматы планирует переиз­дать книгу с его помощью уже в более современной версии с новыми иллюстрациями и комментариями дантоведов.

К слову, в эти дни в Итальянском инс­титуте культуры в Алматы проходит выставка иллюстраций к «Божественной комедии», созданных одним из самых известных иллюстраторов американской компании комиксов Маrvel Габриэлем Дель’Отто.

– Мы хотим сделать их более доступными в том числе через переиздание первой части «Божественной комедии» на казахском языке, – говорит Юлия Сысуева. – Это будет помощь при ее прочтении, чтобы современные читатели могли понять мир Данте, написавшего свою поэму 800 лет назад. Она, конечно, будет оставаться актуальной во все времена, но есть какие-то нюансы, исторические факты, особенности языка, которые затрудняют прямое прочтение и восприятие. Именно поэтому новые иллюстрации к «Аду» будут идти с комментариями знаменитого дантоведа Франко Нембрини.