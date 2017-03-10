Дуйсенова рассказала про трудоустройство представителей неактуальных профессий

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала про то, как будут трудоустраиваться в будущем представители неактуальных профессий, передает Kazpravda.kz.
"Сейчас в мире нет такого производства, которое выпускает паровозы. Вообще этой отрасли нет. Уже нет профессии секретаря-машинистки. В будущем есть вероятность закрытия угольной промышленности. Это произойдет не сегодня или завтра, но в течение 20 лет. Поэтому мы уже сегодня должны начать работу, касающуюся всех специальностей по угольной промышленности", – заявила министр на брифинге в Доме Правительства.
Дуйсенова отметила, что если та или иная профессия как таковая останется, но из-за повсеместной компьютеризации количество занятых на производстве человек может быть сокращено с 10 до 1.
"Нами создана рабочая группа, и где-то к концу года мы скажем сказать, в каких отраслях должно начаться (перепрофилирование). Также мы работаем по высвобождаемым специальностям, к примеру, чтобы обеспечить переток кадров из горнодобывающей промышленности в нефтегазовую", – сказала Дуйсенова.