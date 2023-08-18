2 человека погибли в огненном ДТП в Северном Казахстане

Еще один водитель с различными травмами госпитализирован в больницу

Фото: пресс-служба ДП СКО

Смертельное ДТП произошло на трассе в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.



По данным полицейских, 17 августа около 21:45 на 431 км автодороги Астана — Петропавловск, близ села Аралагаш, столкнулись автомашины Toyota Hiace и грузовика MAN с полуприцепом. Оба автомобиля полностью сгорели.



52-летний водитель и 54-летний пассажир Toyota, жители Алматы, скончались на месте происшествия.

43-летний водитель MAN с различными травмами попал в больницу.



Факт ДТП зарегистрирован по уголовной статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", назначены соответствующие экспертизы.

Проводится тщательный осмотр и необходимые следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств. По результатам проверок будет принято окончательное процессуальное решение.