2 человека погибли в огненном ДТП в Северном Казахстане

Крупные ДТП
106
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Еще один водитель с различными травмами госпитализирован в больницу

Фото: пресс-служба ДП СКО

Смертельное ДТП произошло на трассе в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

По данным полицейских, 17 августа около 21:45 на 431 км автодороги Астана — Петропавловск, близ села Аралагаш, столкнулись автомашины Toyota Hiace и грузовика MAN с полуприцепом. Оба автомобиля полностью сгорели. 

52-летний водитель и 54-летний пассажир Toyota, жители Алматы, скончались на месте происшествия. 

43-летний водитель MAN с различными травмами попал в больницу.

Факт ДТП зарегистрирован по уголовной статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", назначены соответствующие экспертизы.

Проводится тщательный осмотр и необходимые следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств. По результатам проверок будет принято окончательное процессуальное решение.

#полиция #гибель #ДТП #пострадавшие #СКО

Популярное

Все
«Субботник» для отвода глаз
Кража невест: традиция или преступление?
Ну и верблюд этот воробей!
Общество в ответе за жизнь каждого ребенка
Экстремальная атлетика
Такому не учат на курсах
За их языком не поспеешь и босиком!
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Стала известна личность погибшего при пожаре на шахте "Казахстанская"
Студентам, магистрантам и докторантам повысят стипендии с сентября в Казахстане
Пожар на шахте
Правдивый портрет времени
У ремонтировавших трассу дорожников угнали технику в Жетысу
Тело еще одного погибшего нашли в шахте "Казахстанская"
Любил всем сердцем
От медеплавильного завода до форпоста
Месяц август яблоками пахнет
Был убит подо Ржевом…
Спортсмен, исследователь, краевед
ОБЪЕКТИВная реальность
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
Премьер обозначил главную проблему Тараза
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
В Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
Мастер боевых миниатюр
Известный историк и краевед из Кызылординской области рассказал об истории раритета, принадлежавшего Абаю
Гульзифе Абилевой удалось «уйти» на скандинавских палках от серьезной болезни, и теперь она обучает этому виду спорта других
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня

Читайте также

У ремонтировавших трассу дорожников угнали технику в Жетысу
3-месячный ребенок погиб в ДТП в Костанае
Трое человек погибло в ДТП в Карагандинской области
Пассажирский автобус столкнулся с внедорожником в Абайской …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]