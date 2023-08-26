Два человека погибли в ДТП на трассе в Жетiсу

ДТП произошло с участием автомашины Volkswagen Passat в Коксуском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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Иномарка, которой управлял 41-летний мужчина, на 203 км трассы Алматы-Оскемен врезалась в придорожный металлический отбойник.

На месте происшествия погибли водитель и его 39-летний пассажир. Еще троих пассажиров доставили в больницу и после медобследования отпустили на амбулаторное лечение.

Дорожная авария, предположительно, произошла по причине того, что водитель из-за переутомления уснул за рулем авто.