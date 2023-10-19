Два новых праздника будут отмечать в Казахстане

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На сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 ноября 2023 года размещен проект приказа министра труда и социальной защиты населения РК «О внесении дополнения в приказ заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 258 «Об утверждении перечня профессиональных праздников».

Перечень профессиональных праздников дополнят День работников гражданской авиации Республики Казахстан – 1 февраля и День бурильщика – третья суббота ноября.

«Коллектив работников службы авиационной безопасности в аэропортах (аэродромах), авиакомпаниях и РГП на ПХВ «Казаэронавигация» осуществляет трудовую деятельность по всей стране, включая отдаленные районы по всей республике, и ее численность составляет более трех тысяч человек.

Однако на сегодняшний день работники службы авиационной безопасности не имеют возможности праздновать свой профессиональный праздник и тем самым ощущать принадлежность к единой авиационной отрасли профессионального сообщества.

Образование дня чествования ветеранов и действующих сотрудников служб авиационной безопасности придаст импульс развитию профессионального, корпоративного и командного духа, а также устойчивого социального уровня сотрудников», – обосновывается в документе.

Что касается образования Дня бурильщика, то, как отмечается в проекте приказа, профессия буровика сегодня охватывает тысячи людей в нефтегазовом, горнодобывающем, урановом и других секторах добычи Казахстана.

«Для открытия любого месторождения и добычи полезных ископаемых, в первую очередь, необходимы разведка и эксплуатационное бурение. Труд буровиков отличается сложностью работ на новых участках – в полевых, подземных и надводных условиях производства во вредных и опасных условиях. Буровики являются основным звеном в доступе к ископаемым пластам земли. Поэтому уместно отдать дань уважения труду как геологов и нефтяников, так и буровиков», – говорится в документе.