Два новых управления появятся в министерстве водных ресурсов и ирригации
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Управление по взаимодействию со странами Центральной Азии создадут при министерстве
Два новых управления будут созданы при министерстве водных ресурсов и ирригации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным пресс-службы, одно из них будет заниматься вопросами взаимоотношений со странами Центральной Азии, другое сосредоточится на взаимодействии с КНР и РФ.
"80% поливных земель находятся в южных регионах Казахстана. Поэтому сотрудничество со странами Центральной Азии нужно вывести на новый уровень. Подобное разделение функций поможет укрепить взаимоотношения с нашими иностранными партнерами и сконцентрироваться на решении конкретных задач", – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.