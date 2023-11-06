Два новых управления появятся в министерстве водных ресурсов и ирригации

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Искакова Айдана
корреспондент

Управление по взаимодействию со странами Центральной Азии создадут при министерстве

Фото: Kazpravda.kz

Два новых управления будут созданы при министерстве водных ресурсов и ирригации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным пресс-службы, одно из них будет заниматься вопросами взаимоотношений со странами Центральной Азии, другое сосредоточится на взаимодействии с КНР и РФ.

"80% поливных земель находятся в южных регионах Казахстана. Поэтому сотрудничество со странами Центральной Азии нужно вывести на новый уровень. Подобное разделение функций поможет укрепить взаимоотношения с нашими иностранными партнерами и сконцентрироваться на решении конкретных задач", – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

 

#Центральная Азия #управление #взаимодействие #министерство #функции

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