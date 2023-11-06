Два новых управления появятся в министерстве водных ресурсов и ирригации

Управление по взаимодействию со странами Центральной Азии создадут при министерстве

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Два новых управления будут созданы при министерстве водных ресурсов и ирригации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным пресс-службы, одно из них будет заниматься вопросами взаимоотношений со странами Центральной Азии, другое сосредоточится на взаимодействии с КНР и РФ.