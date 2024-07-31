Пешеходов сбили насмерть на трассе в Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информацию об аварии подтвердили в ДП области, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сообщается, что 20-летняя девушка, управляя BMW, сбила пешеходов и столкнулась с Mercedes.

«В результате дорожно-транспортного происшествия двое скончались на месте. Водитель BMW получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело», – рассказали в ДП Алматинской области.

Назначены все необходимые экспертные проверки и ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента, добавили в пресс-службе.