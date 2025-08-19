На днях аким города Габит Сыздыкбеков вместе с жителями принял участие в торжественном запуске газа сразу в двух жилых массивах – Жұлдыз (новостройка) и Жалын. Об этом сообщает пресс-служба руководителя Шымкента.

Проект газификации стартовал в августе прошлого года в ответ на многочисленные обращения горожан, озвученные во время выездных встреч с населением. За это время в микрорайоне Жұлдыз газом обеспечены 834 абонента, в Жалыне – 566. В общей сложности построено более 33 км распределительных газопроводов.

Благодаря завершению этих работ оба жилых массива теперь полностью обеспечены природным газом – чистым, удобным и экономически эффективным видом топлива. Это не только значительно улучшает бытовые условия жителей, но и создает основу для дальнейшего развития данных районов, стимулирует малый бизнес и инвестиционную привлекательность.

Выступая перед жителями, аким города поздравил их с долгожданным событием и выразил благодарность подрядным организациям за качественное и своевременное выполнение работ. Он также подчеркнул, что подключение к газу осуществляется по заявке, которую можно подать через мобильное приложение eGov Mobile или на портале «электронного правительства».

Газификация – не просто подключение к коммунальным удобствам, это шаг к более устойчивому, безопасному и комфортному городу. И в этом направлении Шымкент продолжает уверенно двигаться вперед.