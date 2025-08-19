Два жилых массива полностью обеспечены газом

Инфраструктура
8
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте продолжается системная работа по модернизации городской инфраструктуры. Одним из ключевых направлений остается обеспечение населения природным газом.

фото пресс-службы горакимата

На днях аким города Габит Сыздыкбеков вместе с жителями принял участие в торжественном запуске газа сразу в двух жилых массивах – Жұлдыз (новостройка) и Жалын. Об этом сообщает пресс-служба руководителя Шымкента.

Проект газификации стартовал в августе прошлого года в ответ на многочисленные обращения горожан, озвученные во время выездных встреч с населением. За это время в микрорайоне Жұлдыз газом обеспечены 834 абонента, в Жалыне – 566. В общей сложности построено более 33 км распределительных газопроводов.

Благодаря завершению этих работ оба жилых массива теперь полностью обеспечены природным газом – чистым, удобным и экономически эффективным видом топлива. Это не только значительно улучшает бытовые условия жителей, но и создает основу для дальнейшего развития данных районов, стимулирует малый бизнес и инвестиционную привлекательность.

Выступая перед жителями, аким города поздравил их с долгожданным событием и выразил благодарность подрядным организациям за качественное и своевременное выполнение работ. Он также подчеркнул, что подключение к газу осуществляется по заявке, которую можно подать через мобильное приложение eGov Mobile или на портале «электронного правительства».

Газификация – не просто подключение к коммунальным удобствам, это шаг к более устойчивому, безопасному и комфортному городу. И в этом направлении Шымкент продолжает уверенно двигаться вперед.

#Шымкент #модернизация #инфраструктура #газификация

Популярное

Все
Нашим палуанам не было равных
Важная часть жизни общества
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Определены 100 популярных казахстанских книг
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Мертвые души и трудоустройство
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
И цвет окрашивает слово...
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой категории осужденных в РК
Достучаться до сердец
Сегодня – День спорта
По принципу единой образовательной среды
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
EXPO-2025: туристический потенциал Астаны представили на всемирной выставке
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Уборка началась на севере страны
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Как будет расти Караганда
Петропавловск становится краше
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]