Двадцать медалей привезут домой казахстанские боксеры

Мы уже рассказывали накануне о том, как на первенстве континента выступили наши девушки, завое­вавшие по пять золотых и пять бронзовых наград. Они взяли первое общекомандное место, опередив сборную Узбекистана, ставшую второй, и национальную команду Таиланда, которой досталось третье место.

В последний же день чемпионата Азии были разыграны медали на мужских соревнованиях. До финала добрались сразу девять представителей команды Казахстана, однако завоевать «золото» удалось, к сожалению, далеко не всем. Отметим, что нашу сборную в Чиангмае представляли всего 13 человек, дойти до финала удалось девяти спортсменам. Без медалей турнира остались Сакен Бибосынов, Бейбарыс Жексен и Мухаммедсабыр Базарбайулы. А Ерасыл Жакпеков дошел до полуфинала, где, проиграв, довольствовался лишь бронзовой наградой.

Ну а теперь поговорим о финальных поединках. Первым на ринг от нашей сборной в весе до 48 кг вышел Санжар Ташкенбай, который встретился с представителем Узбекистана Шодиержоном Меликузиевым. Казахстанец в целом выступил очень неплохо и даже вполне мог выиграть, но в какой-то момент побывал в нокдау­не, что и сказалось на итоговом решении судей.

А вот кто не подвел, так это наш действующий чемпион мира Махмуд Сабырхан. Он в весе до 54 кг встречался с еще одним узбекским файтером Шахзодом Музафаровым и, победив его, безоговорочно принес нам первое «золото».

Еще одно казахско-узбекское противостояние состоялось в весе до 57 кг, где нашему Оразбеку Авикову пришлось встретиться с чемпионом мира, Азии и Азиатских игр Миразизбеком Мирзахалиловым. Казахстанец показал очень неплохой уровень и даже забрал первый раунд, но дальше сказался опыт его соперника, который и победил, став теперь уже двукратным чемпио­ном континента.

Очень огорчился своему поражению в весе до 67 кг Дулат Бекбау­ов, который в очень конкурентной борьбе уступил решением судей очередному представителю Узбекистана Мужибилло Турсунову.

В весе до 71 кг вернувшийся в сборную из профи экс-капитан нашей национальной команды Абылайхан Жусупов также провел бой против еще одного узбека – трехкратного призера мировых первенств Хавасбека Асадуллаева – и тоже уступил довольно спорным решением судей, принеся нашей стране лишь «серебро».

Проиграли мы узбекам и финал в весе до 75 кг, где наш Диас Молжигитов смог оказать хоть какое-то сопротивление Джавохиру Умматалиеву лишь в треть­ем раунде, уступив подчистую в двух первых.

Взять хоть какой-то реванш у Узбекистана нам удалось в весе до 86 кг, где наш Бекзад Нурдаулетов показал характер и выиграл решением судей у Жасурбека Юлдошева. Таким образом у Казахстана появилась вторая золотая медаль.

В весе до 92 кг никто не сомневался в победе нашего Сагындыка Тогамбая. И он действительно показал класс досрочной победой над представителем Таджикистана Парвизом Каримовым. Казахстанец трижды тяжелыми ударами отправлял соперника в нокдаун, после чего бой приш­лось остановить.

Ну и, наконец, завершал для нас боксерский вечер Айбек Оралбай, который в финале супервесовой тяжелой категории свыше 92 кг бился против представителя Китая Ремулы Абудурексити. Прог­нозируемо победил казахстанец, принесший нам четвертую награду высшего достоинства.

В итоге нашей мужской коман­де удалось завоевать четыре «золота», пять серебряных наград и одну «бронзу». В медальном зачете Казахстан оказался на втором месте, пропустив вперед Узбекистан (восемь золотых, две серебряные и одна бронзовая награды). А тройку лидеров первенства континента замкнул Таджикистан с одной золотой, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями. Всего же наша сборная (с учетом выступления девушек) привезет сразу 20 наг­рад различного достоинства, из которых девять – золотые.

– Мы не согласны с результатами только в двух весах: до 48 и до 71 килограмма. В остальных проигранных финалах все по делу. Я увидел наши недостатки. И в ближайшем будущем будем работать над их устранением. Также тренировки будут направлены на «физику» и технику. Думаю, все получится. У парней есть потенциал, есть возможности. К тому же не выступал Нурбек Оралбай, а также еще несколько боксеров. У нас сильный резерв. Молодых будем привлекать в сборную. Скоро у нас будет чемпионат Казахстана, но на нем не выступят медалисты чемпионата Азии, так как совершенно не остается времени на подготовку. Также отмечу, что тот, кто победил в Таи­ланде, будет считаться первым номером сборной, как и те, кто выиграет на чемпионате страны, – подвел итоги чемпионата главный тренер Кайрат Сатжанов в интервью официальному сайту Национального олимпийского комитета Казахстана.

Прошедший чемпионат континента запомнился еще и тем, что многие сборные выставили не сильнейших своих спортсменов, так как их лидеры совсем недавно участвовали в Олимпийских играх и требовали передышки. У нас, например, в Таиланде не выступали Асланбек Шымбергенов, Нурбек Оралбай и Камшыбек Кункабаев, которые продолжают лечиться от травм. А еще впервые в истории Азии к турниру была допущена команда из Украины, которая относится к Европе.

Помимо этого все отмечают и визит на чемпионат президента Олимпийского комитета Казах­стана Геннадия Головкина, который принял участие в первой рабочей встрече азиатских стран – представителей Международной федерации бокса World Boxing. Ключевой вопрос встречи – организация новой Азиатской конфедерации бокса. Напомним, ранее World Boxing официально объя­вила о создании организации, которая будет способствовать развитию и продвижению бокса на территории Азии. В рамках рабочей сессии Головкин, который еще является и председателем Олимпийской комиссии World Boxing, провел встречу с представителями местных федераций бокса.