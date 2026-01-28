Две панды вернулись в Китай из зоопарка Токио Японии в среду утром, что ознаменовало окончание более чем пятидесятилетнего пребывания панд в Японии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Около в 1:00 28 января по пекинскому времени большие панды Сяосяо и Лэйлэй прибыли в аэропорт города Чэнду провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), после чего их отправили на базу Яань Китайского центра по защите и исследованию больших панд, где они пройдут карантин.

Сяосяо и Лэйлэй родились в 2021 году у мамы Чжэньжэнь и ее партнера Лили, которые возвратились в Китай в сентябре 2024 года. Их старшая сестра, знаменитая Сянсян, вернулась в Китай в феврале 2023 года.

Ранее, тысячи людей в Токио приходили в зоопарк, чтобы попрощаться с пандами, которые должны были вернуться в Китай.