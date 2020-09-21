Двое кызылординцев неделю избивали и насиловали женщину в съемной квартире

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В Кызылординской области двое мужчин неделю незаконно удерживали, избивали и насиловали 55-летнюю женщину. Об этом сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД РК Думан Таев в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В Кызылординской области полицейскими установлены и задержаны двое мужчин, которые в течение недели в одной из квартир города незаконно удерживали и, избивая, сексуально эксплуатировали 55-летнюю женщину", – сообщил спикер.
Возбуждено уголовное дело по статье 126 ч.3 п.2 УК "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации", добавил спикер.