Двое парней в масках ограбили 81-летнюю пенсионерку в Алматинской области

В настоящий момент они задержаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С заявлением в полицию Енбекшиказахского района обратилась 81-летняя местная жительница. Она заявила, что двое незнакомых парней в медицинских масках проникли во двор дома, придушили ее и похитили сотовый телефон и денежные средства.



28 января задержаны двое жителей Алматы 1978 и 1989 г.р., которые дали признательные показания. Задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.