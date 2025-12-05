Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Трагедия произошла утром 5 декабря. Во время инженерных работ оборвалась люлька, в которой находились двое сотрудников. Удар о землю оказался смертельным для одного из них — 35-летнего инженера частной компании. Он погиб до приезда медиков, передает корреспондент Kazpravda.kz

Второй пострадавший — 31-летний специалист АО «Казахтелеком» — получил множественные травмы. Его доставили в областную больницу, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

По факту падения проводится расследование. Полиция возбудила уголовное дело по признакам нарушения правил охраны труда и техники безопасности. Будут установлены причины обрыва люльки, техническое состояние оборудования и действия ответственных лиц.

Трагедия вновь напомнила о том, насколько опасны высотные работы и как критически важно соблюдение всех требований безопасности.