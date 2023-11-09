Двое скончались в ДТП в Павлодарской области

Фото: polisia.kz

Смертельное ДТП произошло на трассе Астана – Павлодар. Оба водителя погибли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.

По данным полицейских, 8 ноября в 21.00 часов на автодороге Астана – Павлодар водитель автомашины Lada, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на водителя КамАЗа, который проводил ремонтные работы на своей машине. После чего, легковушка совершила столкновение с задней частью грузового авто.

"В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия от полученных травм. Несовершеннолетний пассажир автомашины Lada с травмами госпитализирован в больницу", – сообщили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы. Автомашины водворены на штрафстоянку.



Напомним, ранее сообщалось о том, что шесть человек погибло в ДТП на трассе Алматы - Екатеринбург.