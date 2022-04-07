Двое взрослых и подросток погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области

Три человека погибли, двое пострадали в результате ДТП на трассе в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как стало изветсно, на автодороге Павлодар - Кызылорда в 20 километрах от Экибастуза 32-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справился с рулевым управлением и вылетел в кювет.

«В результате ДТП пассажиры 1966, 1976 и 2008 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель и 35-летний пассажир с травмами госпитализированы в больницу», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

По факту аварии начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК Республики Казахстан.

Виновному грозит лишение свободы от семи до десяти лет, добавили в полиции.