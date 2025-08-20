Из Урджарского района области Абай вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки двоих детей в Астану

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Принято решение о госпитализации пациентов в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 г. Астаны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По данным Управления здравоохранения области, на борту детей сопровождает столичная бригада врачей в составе реаниматолога, травматолога и нейрохирурга.

Учитывая нестабильность состояния, одна из пациенток, девятилетняя девочка, оставлена в стационаре до стабилизации состояния под наблюдением главного внештатного анестезиолога-реаниматолога области Абай.

Напомним, что 19 августа в селе Бестерек Урджарского района водитель наехал на группу детей у ворот. В результате ДТП погибло трое детей: 2017, 2022, 2023 годов рождения. Остальные трое были госпитализированы.