Полицейские Восточно-Казахстанской области выдворили за пределы страны 11 человек, уличенных в двойном гражданстве. Как рассказали в областном департаменте полиции, за последнее время по аналогичным фактам к административной ответственности привлекли 63 человека, в том числе 15 – за незаконное использование казахстанского паспорта и удостоверения личности. 11 человек в соответствии с решениями судов выдворили из страны, документы у них изъяли.