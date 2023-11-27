Двух карагандинских экс-полицейских подозревают в краже майнингового оборудования

Департамент собственной безопасности расследует уголовное дело по пункту 3 части 4 статьи "Кража" и пункту 3 части 4 статьи "Злоупотребление должностными полномочиями" по фактам кражи майнингового оборудования, изъятого по уголовному делу, и злоупотребления должностными полномочиями.

"По согласованию с прокуратурой Карагандинской области ранее уволенные по отрицательным мотивам бывший начальник следственного управления департамента полиции Р.У. Кулькеев и следователь этого же подразделения Α.Ε. Канатов имеют статус подозреваемых по этому уголовному делу.

В настоящее время устанавливается местонахождение Кулькеева для проведения с ним следственных действий. В случае неявки он будет объявлен в розыск", – сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.