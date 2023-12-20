Вскрывающий дозу наркокурьер не заметил наблюдающего за ним полицейского

Двух наркокурьеров с крупной дозой мефедрона задержали в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: polisia.kz

Вскрывающий монодозы с наркотиками пассажир припаркованного возле гаражей автомобиля попался с поличным, когда участковые инспекторы обходили административную территорию. В салоне и багаже машины полицейские обнаружили 52 свертка с марихуаной и мефедроном.

Был задержан и отлучившийся для закладки наркотиков водитель. Он успел спрятать в тайниках 5 пакетов с «синтетикой».

Выяснилось, что транспорт друзья-закладчики арендовали для «работы». Они решили из каждого наркосвертка взять помалу для себя.