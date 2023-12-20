Вскрывающий дозу наркокурьер не заметил наблюдающего за ним полицейского

Двух наркокурьеров с крупной дозой мефедрона задержали в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Вскрывающий монодозы с наркотиками пассажир припаркованного возле гаражей автомобиля попался с поличным, когда участковые инспекторы обходили административную территорию. В салоне и багаже машины полицейские обнаружили 52 свертка с марихуаной и мефедроном.
Был задержан и отлучившийся для закладки наркотиков водитель. Он успел спрятать в тайниках 5 пакетов с «синтетикой».
Выяснилось, что транспорт друзья-закладчики арендовали для «работы». Они решили из каждого наркосвертка взять помалу для себя.
«Факт расследуют по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Подозреваемые взяты под стражу», — заключили в департаменте полиции Шымкента.