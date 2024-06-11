Осуждены двое жителей ВКО за призыв отделить область от Казахстана

В случае недостижения положительных результатов на референдуме они пропагандировали насильственный захват территории

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Решением суда №2 Усть-Каменогорска двое жителей Восточно-Казахстанской области осуждены за публикации и комментарии, разжигающие национальную и социальную рознь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

«В ходе следствия выяснилось, что они в феврале 2024 года с использованием интернет ресурсов (чат-рулетка) высказывали идеи и убеждения о необходимости проведения референдума с целью отчуждения Восточно-Казахстанской области от страны. В случае недостижения положительных результатов на референдуме пропагандировали насильственный захват территории», – проинформировали в надзорном органе.

Обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись.

«Вступившим в законную силу приговором суда граждане осуждены к 5 годам лишения свободы каждый», – сообщили в прокуратуре.

Вопросы обеспечения безопасности и целостности государства находятся на особом контроле правоохранительных и специальных органов, отметили в ведомстве.