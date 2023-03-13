Двухголовый теленок родился в Актюбинской области

По словам сельчанина, это уже шестой телёнок у его коровы, и такое он видит впервые.

Фото: instagram.com/gazet_kerekinfo

В селе Нура Иргизского района появился на свет двухголовый теленок. Хозяин животного опубликовал видеоролик в социальных сетях, сообщает Kazpravda.kz.

Корреспондент информационного издания Актюбинской области Gazet_Kerekinfo связался с владельцем теленка Кайсаром Шаргеновым.

По словам сельчанина, это уже шестой телёнок у его коровы, и такое он видит впервые.

Кайсар Шаргенов рассказал, что очень удивился, когда увидел двухголового теленка.

"Мы все удивились, увидев его. Соседи тоже видели. Он сутки лежал и умер. Голову поднять не мог. Я сходил к ветеринару и сказал, что теленок умер", - говорит фермер.

Жители деревни считают случаи мутации среди животных последствием экологических проблем в регионе.