Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся

Фото: инстаграм @jlo

Журналисты подчеркивают, что она сделала это собственноручно, а не через адвокатов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Портал TMZ сообщает, что певица подала документы в окружной суд округа Лос-Анджелес.

«Это четвертый брак Джей Ло и второй для Бена, и можно было бы подумать, что брачный контракт был бы более чем очевиден. По-видимому, они думали, что это брак на всю жизнь, но всё оказалось не так», — говорится в материале таблоида.

По данным портала, 26 апреля 2024 года указано в документах как день расставания Лопес с актером.

Артисты объявили о воссоединении в июле 2021-го, спустя несколько месяцев после расторжения Лопес помолвки с Алексом Родригесом. Тогда же Аффлек расстался со своей девушкой, актрисой Аной де Армас.

Спустя год звезды отметили свадьбу, причем дважды. Сначала — в июле 2022-го, тайно, в Лас-Вегасе, а затем — в августе того же года, но с размахом на площадке в 35 га в присутствии родственников и близких. Тогда в СМИ обсуждалось платье невесты с вуалью длиной более 6 м, которую помогали нести дети артистов от прошлых браков.