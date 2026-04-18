Дзюдоист Айдар Арапов стал бронзовым призером ЧА в Китае
Казахстанский дзюдоист Айдар Арапов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии в Ордосе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Спортсмен стал призером в весовой категории до 90 килограммов.
В схватке за третье место Арапов одержал победу над Эрланом Шеровым из Кыргызстана.
Добавим, что в активе нашей сборной теперь четыре награды. Адилет Алмат (до 81 кг) ранее завоевал «золото». Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) и Абылайхан Жубаназар ( до 81 кг) финишировали на третьей строчке.