Дзюдоист Айдар Арапов стал бронзовым призером ЧА в Китае

В схватке за третье место Арапов одержал победу над Эрланом Шеровым из Кыргызстана

Казахстанский дзюдоист Айдар Арапов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии в Ордосе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Спортсмен стал призером в весовой категории до 90 килограммов.

В схватке за третье место Арапов одержал победу над Эрланом Шеровым из Кыргызстана.

Добавим, что в активе нашей сборной теперь четыре награды. Адилет Алмат (до 81 кг) ранее завоевал «золото». Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) и Абылайхан Жубаназар ( до 81 кг) финишировали на третьей строчке.