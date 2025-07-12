На площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ведётся работа по активизации сотрудничества с Европейской и Средиземноморской организацией по карантину и защите растений, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Эта структура является региональным подразделением Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР), стандартами которой Казахстан руководствуется с 2010 года.

Взаимодействие с ЕОКЗР способствует развитию экспертного и научно-методического потенциала в сфере фитосанитарной безопасности, в том числе путем обмена информацией и опытом, участия в совместных мероприятиях.

Следует отметить, что с 2017 по 2020 годы ЕЭК и ЕОКЗР уже реализовали Программу сотрудничества, в рамках которой были проведены тренинги, семинары и практические мероприятия с участием национальных организаций по карантину растений стран ЕАЭС.

С учётом положительных результатов предыдущей программы стороны договорились о разработке новой, актуализированной Программы сотрудничества, соответствующей текущим приоритетам и задачам в сфере фитосанитарной безопасности.

Проект актуализированной программы взаимодействия предусматривает обмен информацией по вопросам научного обоснования фитосанитарных мер с учетом положений МККЗР, обсуждение конкретных фитосанитарных требований и их влияние на международную торговлю,

а также поиск решений, позволяющих устранить административные барьеры в торговле.

На сегодня проект документа находится на рассмотрении уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС.

Учитывая, что поддержание высоких фитосанитарных стандартов напрямую способствует безопасности урожая, повышению доверия со стороны международных партнеров и расширению экономических возможностей страны, взаимодействие с ЕОКЗР открывает для Казахстана дополнительные возможности для защиты сельхозпродукции, выхода на новые рынки и укрепления экспортного потенциала.