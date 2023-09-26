Единая градостроительная

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Илья Пащенко

Новой формой государственного контроля в деле обеспечения качества строительства станет внедряемая в республике единая градостроительная экспертиза.

В Казахстане именно сфера строительства среди остальных отраслей экономики в сравнении с аналогичным периодом 2022 года показала наибольший рост, увеличившись на 15,7% в реальном выражении. Однако, как сообщил на днях в ходе брифинга на площадке СЦК заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства (МПС) Бахытжан Жунисбеков, есть ряд факторов, которые сдерживают и замедляют развитие отрасли. Одним из них является отсутствие в регионах системного планирования градостроительства, что приводит к транспортным проблемам, перегрузке инженерных сетей и нехватке рекреационных зон в шаговой доступности.

С целью обеспечения качества строительства в Казахстане появится единая градостроительная экспертиза, пройти которую будет обязан каждый намечаемый проект. Только после этого он может быть утвержден и передан для последующего осуществления. Кроме того, новой мерой государственного контроля, по словам спикера, станет оперативное реагирование, предусматривающее выезд и визуальный осмотр строящихся объектов.

Как подчеркнул Бахытжан Жунисбеков, это позволит свое­временно проводить инспектирование качества строительства и пресекать нарушения, в том числе с приостановлением строительно-монтажных работ, вплоть до лишения разрешительных документов.

Дополнительно предусматривается внедрение механизма «планового инспектирования объектов» и участие органов ГАСК и организаций, заинтересованных в приемке объектов в эксплуатацию. Чтобы автоматизировать процедуру подписания акта приемки объекта в эксплуа­тацию, будет разработан специальный сервис. Для проведения ревизии всех выданных разрешений субъекты строительства будут переведены в Единый цифровой реестр с внедрением обязательной сертификации специалистов. Это позволит держать на контроле наличие трудовых и материальных ресурсов компаний-застройщиков в режиме реального времени.

Руководитель управления развития строительной отрасли Департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики МПС Ерлан Кулушев предостерег граждан от заключения так называемых договоров бронирования, так как, по его словам, эти документы чаще всего составляются компаниями, не имеющими права на привлечение средств дольщиков и действующими в обход Закона РК «О долевом строительстве». В результате подобных действий дольщики остаются без денег и без недвижимости. Ерлан Кулушев подчеркнул, что планируется ужесточить административную ответственность для недобросовестных компаний-застройщиков путем внесения соответствующих поправок, повышающих размер штрафа до 2 000 МРП.

Вместе с тем, по словам Бахытжана Жунисбекова, ужесточение государственного контроля неизбежно приведет к снижению темпов роста строительной отрасли. Но это является необходимой мерой, которая позволит улучшить качество возводимых объектов и обезопасить жизнь и здоровье граждан.

#брифинг #градостроительство #экспертиза #СЦК

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