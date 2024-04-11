Единство и неравнодушие – верные помощники в борьбе со стихией Общество 11 апреля 2024 г. 4:34 4 Валентина Мелехова Этнокультурные центры АНК Костанайской области одними из первых протянули руку помощи пострадавшим от половодья фото предоставлено пресс-службой областной АНК Еще 29 марта при КГУ «Қоғамдық келісім» УОР акимата Костанайской области открылся пункт приема гуманитарной помощи. Ежедневно отсюда в подтопленные районы уходят машины, груженные вещами первой необходимости. – За это время было отправлено 9 тонн гуманитарной помощи на общую сумму 1 900 000 тенге. Кроме того, ведется сбор денежных средств. Уже собрано 13,7 миллиона тенге. В первые дни паводка ОО «Ұлы дала ұрпақтары Қостанай», а также азербайджанская и еврейская общины перечислили деньги для закупа необходимого инвентаря. Корейская община закупила шесть электрогенераторов, четыре мотопомпы, напорные рукава и шланги, а также отправила продукты и памперсы для детей. Ими же было перечислено 10 миллионов тенге на счет Костанайской области и организовано горячее питание для волонтеров, задействованных в противопаводковых мероприятиях в городе Костанае, – рассказала пресс-секретарь областной Ассамблеи народа Казахстана Дарья Щербакова. Председатели и активисты общин принимают и непосредственное участие в противопаводковых мероприятиях. Когда весь город боролся за единственный оставшийся въезд в Костанай, члены ассамблеи вместе с сотрудниками спецслужб и простыми горожанами укладывали мешкотары с песком, укрепляли дамбу в городе Тобыле, помогали в раздаче питания. Без внимания не остались и животные, пострадавшие от паводка. Сборы гуманитарной и финансовой помощи организованы активистами РОО «Ассамблея жастары» на базе Дома дружбы. Неравнодушные костанайцы приносят корм, клетки и другие нужные вещи. Всего за несколько дней собрано более 540 тыс. тенге, которые пошли на лечение спасенных собак и кошек, закуп будок и помощь зооприютам. Слаженную работу костанайцев отметил депутат Сената Парламента Геннадий Шиповских, посетивший областную Ассамблею народа Казахстана во время рабочей поездки в регион. – Вы доказали не словом, а делом, что можете бороться со стихией. Это и есть истинный патриотизм. Важно, что в такие моменты Ассамблея народа Казахстана всегда находится рядом, этнокультурные объединения всегда готовы прийти на помощь, – сказал Геннадий Шиповских. Накануне гуманитарная помощь для костанайцев поступила из Жамбылской области. Груз весом 25 тонн прибыл под эгидой Ассамблеи народа Казахстана в рамках благотворительной акции «Жүректен жүрекке». Его собрали жители села Кордай, предприниматели, представители этнокультурных объединений и активная молодежь. Жители Аркалыка, которые первыми пострадали от наводнения, получили одежду, обувь и продукты. Такой вот дружный народ Казахстана, готовый в трудную минуту протянуть руку помощи своим соотечественникам. #паводок #АНК #Костанайская область #помощь #гуманитарная помощь