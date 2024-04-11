Единство и неравнодушие – верные помощники в борьбе со стихией

Еще 29 марта при КГУ «Қоғамдық келісім» УОР акимата Костанайской области открылся пункт приема гуманитарной помощи. Ежедневно отсюда в подтопленные районы уходят машины, груженные вещами первой необходимости.

– За это время было отправлено 9 тонн гуманитарной помощи на общую сумму 1 900 000 тенге. Кроме того, ведется сбор денежных средств. Уже собрано 13,7 миллиона тенге. В первые дни паводка ОО «Ұлы дала ұрпақтары Қостанай», а также азербайджанская и еврейская общины перечислили деньги для закупа необходимого инвентаря. Корейская община закупила шесть электрогенераторов, четыре мотопомпы, напорные рукава и шланги, а также отправила продукты и памперсы для детей. Ими же было перечислено 10 миллионов тенге на счет Костанайской области и организовано горячее питание для волонтеров, задействованных в противопаводковых мероприятиях в городе Костанае, – рассказала пресс-секретарь областной Ассамблеи народа Казахстана Дарья Щербакова.

Председатели и активисты общин принимают и непосредственное участие в противопаводковых мероприятиях. Когда весь город боролся за единственный оставшийся въезд в Костанай, члены ассамблеи вместе с сот­рудниками спецслужб и прос­тыми горожанами укладывали мешкотары с песком, укрепляли дамбу в городе Тобыле, помогали в раздаче питания.

Без внимания не остались и животные, пострадавшие от паводка. Сборы гуманитарной и финансовой помощи организованы активистами РОО «Ассамблея жастары» на базе Дома дружбы. Неравнодушные костанайцы приносят корм, клетки и другие нужные вещи. Всего за несколько дней собрано более 540 тыс. тенге, которые пошли на лечение спасенных собак и кошек, закуп будок и помощь зооприютам.

Слаженную работу костанайцев отметил депутат Сената Парламента Геннадий Шиповских, посетивший областную Ассамб­лею народа Казахстана во время рабочей поездки в регион.

– Вы доказали не словом, а делом, что можете бороться со стихией. Это и есть истинный патриотизм. Важно, что в такие моменты Ассамблея народа Казахстана всегда находится рядом, этнокультурные объединения всегда готовы прийти на помощь, – сказал Геннадий Шиповских.

Накануне гуманитарная помощь для костанайцев поступила из Жамбылской области. Груз весом 25 тонн прибыл под эгидой Ассамблеи народа Казахстана в рамках благотворительной акции «Жүректен жүрекке». Его собрали жители села Кордай, предприниматели, представители этнокультурных объединений и активная молодежь.

Жители Аркалыка, которые первыми пострадали от наводнения, получили одежду, обувь и продукты. Такой вот дружный народ Казахстана, готовый в трудную минуту протянуть руку помощи своим соотечественникам.