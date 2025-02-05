Единую квитанцию для всех комуслуг введут в регионах

Этой новостью поделилась на своей странице в Instagram вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-министр отметила, что с ноября прошлого года активно работала с регионами над внедрением Единой квитанции для всех коммунальных услуг.

«Теперь не нужно разбираться в множестве платежек — вся информация собрана в одном документе. Наша цель — сделать эту систему доступной не только в городах, но и в районных центрах и селах. Единая квитанция выставляется онлайн через банки второго уровня, а оплатить её можно в несколько кликов. По запросу также доступна бумажная версия», – рассказала Дубирова.

Региональные акиматы уже включились в работу, и в ряде населенных пунктов жители могут получать цифровые квитанции.