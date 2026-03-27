МИД Республики Казахстан сообщает об исключении Арабской Республики Египет из списка стран, поездки в которые не рекомендуются, сообщает Kazpravda.kz

"Данное решение принято с учетом текущей обстановки, а также условий функционирования гражданской инфраструктуры, включая международные аэропорты и туристические зоны в этой стране", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в связи с сохраняющейся напряжённой обстановкой на Ближнем Востоке, а также периодическим закрытием воздушного пространства рядом государств региона, по-прежнему действуют рекомендации МИД Республики Казахстан о воздержании от любого вида поездок до полной нормализации ситуации в следующие страны: Бахрейн, Израиль, Йемен, Иордания, Ирак, Иран, Катар, Королевство Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан, Объединённые Арабские Эмираты, Оман и Сирия.

Граждан Республики Казахстан, находящихся в регионе, вновь призывают соблюдать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, строго следовать указаниям местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища (укрытия) при возникновении ракетной угрозы, а также поддерживать постоянную связь с загранучреждениями Республики Казахстан, туроператорами и авиаперевозчиками.